«التعليم» تحدد الحالات المسموح لها بإعادة امتحانات «التيرم الأول»

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنّ امتحانات التيرم الأول لطلاب النقل الذين لم يتمكنوا من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، ستكون على مستوى كل مدرسة، حسب ظروفها، وبعد التنسيق مع مديري الإدارات التعليمية، لتحديد المواعيد الخاصة بعقد الامتحانات، بداية الفصل الدراسي الثاني.

منح الدرجة الفعلية لكل طالب لم يتمكن من دخول الامتحان لعذر قهري

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ دخول الطالب بعض المواد، وعدم دخول مواد أخرى، لا يعني أنه سيحصل على نصف الدرجة في المواد التي تغيب عنها، عندما يمتحنها مرة أخرى، طالما أنه قدم ما يثبت لإدارة المدرسة، أنه تعرض لعذر قهري منعه من الحضور وبالتالي سيدخل الامتحان كمحاولة أولى، وليس كدور ثاني.

ولفت المصدر إلى أن الموجهين أو المعلمين الأوائل هم الذين سيضعون الأسئلة لمن لم يتمكنوا من دخول امتحانات الدور الأول، على أن يتم التصحيح داخل المدارس نفسها، لافتا إلى أنّ الأعذار المقبولة، من بينها: «الإصابة بفيروس كورونا، أو التعرض لأي مرض مفاجئ، أو التعرض لكارثة إنسانية مثل وفاة قريب من الدرجة الأولى».

الحالات التي تسمح بإعادة الامتحان للطالب بالدرجة الفعلية

وتابع المصدر: «عدم استطاعة الطالب الحضور للامتحانات لظروف طارئة مثل سوء حالة الطقس وصعوبة الخروج من المنزل أو قطع الطريق لأي سبب مثل وقوع حادثة أو غير ذلك، وهذا خارج عن إرادة الطالب، وبالتالي لن تتشدد معه الوزارة ولا المديرية ولا المدرسة، طالما أن الأسباب التي منعته عن الامتحان ليس هو السبب فيها».

ووجّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أمس، المديريات التعليمية، خلال كتاب دوري، بعقد امتحانات للطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، بعذر يقبله مدير المدرسة، لكن الكتاب الدوري لم يحدد آلية إجراء هذه الامتحانات، وطريقة عقدها، وأي درجة سيحصل عليها الطالب.