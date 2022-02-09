التعليم تعلن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2022.. وقرار مهم بشأن «الراسبين»

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما لمديري عام التعليم الفني بالمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الصناعي بنوعياتها «3 سنوات - مهني - 5 سنوات».

امتحان الدبلوم الصناعي موحد لجميع الطلاب الجدد والراسبين

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها للمديريات التعليمية بالتنبيه على مديري المدارس الصناعية بنوعياتها «3 سنوات - مهني - 5 سنوات»، بأنّ امتحان الدبلوم سيكون موحدا لجميع الطلاب الجدد والراسبين، طالما أنّ مسمى المادة الواحدة لم يتغير، وذلك وفقا لموافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سابقا.

إقرارات على الراسبين في امتحانهم بالمقررات الجديدة

وشددت وزارة التعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بالتنبيه على مديري المدارس بأخذ الإقرارات اللازمة على الطلاب الراسبين، الذين لم يتغير مسمى المواد الراسبين فيها، بأنّه سيتم امتحانهم في المقررات الجديدة بخلاف امتحانات الدبلوم على نظام الجدارات المهنية «المطور».

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد الامتحانات للثانوية العامة والدبلومات الفنية طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

- يوم السبت 21 مايو الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية.

- يوم السبت 11 يونيو الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.

- يوم السبت 11 يونيو امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

- تعقد الامتحانات الشفهية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.