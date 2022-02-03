منظمة الصحة العالمية: أوروبا قد تشهد نهاية الجائحة مع المتحور أوميكرون

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ أوروبا في حالة تشبه وقف إطلاق النار مع فيروس كورونا، مما يشير إلى أن القارة قد تشهد نهاية الجائحة، وأفادت وسائل الإعلام نقلا عن «هانز كلوج»، مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إنه بعد عامين من تفشي فيروس كورونا، قد تدخل القارة العجوز قريبا فترة طويلة من الهدوء بسبب معدلات التطعيم المرتفعة ونهاية الشتاء، حيث ستهدأ موجة أوميكرون وستكون هناك مناعة جماعية على مدار أسابيع وأشهر، إما بفضل اللقاح وإما لإن الناس ستكون لديهم مناعة بسبب الإصابة، حيث من المحتمل أن يصيب المتحور أوميكرون 60% من السكان بحلول مارس.

الصحة العالمية تراهن على فترة هدوء ما قبل عودة فيروس كورونا

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تراهن على فترة هدوء ما قبل عودة فيروس كورونا الممكنة قرابة نهاية السنة، لكن ليس بالضرورة عودة الوباء، محذرا من واقع تغير الفيروس.

وفى الشأن ذاته يشار إلى أن جنوب إفريقيا التي سجلت أول إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون من فيروس كورونا، سجلت خلال الأسابيع الماضية انخفاضا ملحوظا في عدد الحالات وهو ما يؤكد توقعات منظمة الصحة العالمية.

تغير الوضع الوبائي في الولايات المتحدة

وبالنبرة المتفائلة ذاتها مع الحذر قال مستشار البيت الأبيض أنطوني فاوتشي، إنه يمكن توقع تغير الوضع الوبائي في الولايات المتحدة.

كذلك الحال فى روسيا فقد أعلنت السلطات الصحية على مدار الأسبوع الجاري، عن أرقام قياسية جديدة من الإصابات اليومية بفيروس كورونا على التوالي، في عدوى ناجمة عن أوميكرون.