سعر اليورو اليوم الخميس 10-2-2022 في مصر

اليورو هو المنافس الأول للدولار، إذ يتم استخدامه كثيرا حول دول العالم المختلفة، وهناك الكثير من الشركات العالمية التي تحرص على صرف الرواتب موظفيها باليورو، ما يجعلهم يهتمون بمتابعة سعر شراء وبيع اليورو في البنوك المختلفة بشكل دائم ومستمر.

واهتماما من «الوطن» بما يبحث عنه المواطنين ويهتمون بمعرفته، توضح بوابة «الوطن» من خلال التقرير التالي، سعر اليورو في البنوك المختلفة اليوم الخميس الموافق 10 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

سعر اليورو اليوم في البنوك الحكومية والخاصة

وتباين سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم ليصل إلى نحو 17.82 جنيه للشراء 18.01 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد اليوم سجل سعر اليورو نحو 17.84 جنيه للشراء، و18.04 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 17.84 جنيه للشراء و18.04 جنيه، وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 18.04 جنيه للبيع مقابل 17.88 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي نحو 17.87 جنيه للشراء، ونحو 18.07 جنيه للبيع، وسجل اليورو 17.82 جنيه للشراء و18.01 جنيه للبيع في بنك مصر، وجاء سعر اليورو في بنك عودة اليوم الخميس 10 فبراير 17.72 جنيه للشراء، ونحو 18.05 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.82 للشراء وسعر 18.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري المسؤول عن تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري، وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، نحو 17.88 جنيه للبيع مقابل 18.00 جنيه للشراء، اليوم الخميس الموافق 10 فبراير الحالي.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي لنحو 4.18 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.