سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022 في مصر

تزداد كلمات البحث خلال الساعات الماضية حول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المؤسسات المصرفية والبنوك المصرية، الذي يعتبر المنافس الأول للدولار في السوق العالمي، خاصة وقد شهد اليورو اضطرابا في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض بسبب انتشار جائحة كورونا في العالم.

وتستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، في المجال الاقتصادي وتحديد أسعار العملات، ومنها سعر اليورو مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعاملة في القطاع المصرفي في التقرير التالي:

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم في المصرف المتحد اليوم نحو 17.87 جنيه للشراء، و18.07 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي اليوم لنحو 17.85 جنيه للشراء 18.01 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الافريقي جاء سعر اليورو ليسجل نحو 17.87جنيه للشراء، ونحو 18.07 جنيه للبيع، مقابل 17.89 جنيه للشراء و18.07 جنيه في البنك التجاري الدولي.

وفي البنك المركزي نحو 18.04 جنيه للبيع مقابل 18.04 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 18.09 جنيه للبيع مقابل 17.68 جنيه للشراء.

وصل سعر اليورو في بنك مصر اليوم إلى نحو 17.85 جنيه للبيع مقابل 18.04 جنيه للشراء، فيما سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.85 للشراء وسعر 18.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

كما وصل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء، مقابل 4.29 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.