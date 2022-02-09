سعر اليورو اليوم الأربعاء 9-2-2022 في مصر

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية المختلفة حكومية أو خاصة، ومع زيادة كلمات البحث عن سعر اليورو فهو من أبرز العملات التي يهتم المواطنون بالبحث عنها، تستعرض «الوطن» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي والبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء الموافق 9 فبراير، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الركزي المصري المسؤول عن تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري، وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، نحو 17.88 جنيه للبيع مقابل 18.00 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء الموافق 9 فبراير الحالي.

سعر اليورو اليوم في البنوك الحكومية والخاصة

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم لنحو 17.82 جنيه للشراء 18.01 جنيه للبيع، و في المصرف المتحد اليوم سجل سعر اليورو نحو 17.84 جنيه للشراء، و18.04 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 17.84 جنيه للشراء و18.04 جنيه، وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 18.04 جنيه للبيع مقابل 17.88 جنيه للشراء.

كما سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي نحو 17.87 جنيه للشراء، ونحو 18.07 جنيه للبيع، وسجل اليورو 17.82 جنيه للشراء و18.01 جنيه للبيع في بنك مصر، وجاء سعر اليورو في بنك عودة اليوم الأربعاء 9 فبراير 17.72 جنيه للشراء، ونحو 18.05 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.82 للشراء وسعر 18.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي لنحو 4.18 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر بسعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.