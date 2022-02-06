سعر اليورو اليوم الأحد 6 فبراير 2022 في مصر

يبحث الكثير من المهتمين بمعرفة أخبار الاقتصاد خاصة العملات، عن سعر اليورو في البنوك المختلفة بشكل يومي، فهناك الكثير من الشركات والمؤسسات العالمية التي تتعامل مع موظفيها وعملائها باليورو، الذي يعد المنافس الأول للدولار باعتباره العملة الأكثر تداولا في جميع دول العالم.

واهتماما من بوابة «الوطن» بتقديم الخدمات والأشياء التي يبحث عنها المواطنون بشكل دائم، نرصد من خلال التقرير سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد الموافق 6 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

سعر اليورو اليوم

ووصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي اليوم لنحو 17.84جنيه للشراء 18.07جنيه للبيع، وفي بنك المصرف العربي الدولي إلى 17.87جنيه للشراء، وسجّل نحو 18.09جنيه للبيع، مقابل 17.64جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي، وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم في المصرف المتحد اليوم نحو 17.65 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع.

شهد سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 17.85 جنيه للبيع مقابل 17.70 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 17.82 جنيه للبيع مقابل 17.68 جنيه للشراء، وسعر اليورو في بنك المشرق اليوم إلى نحو 17.82 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء، فيما سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.84 للشراء وسعر 17.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

أما عن سعر الدولار الأمريكي، فسجل في بنك الإسكندرية اليوم نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.