سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-2-2022 في مصر

مع اقتراب موسم العمرة، يبحث الكثير من الراغبين في حجز رحلات العمرة عن سعر الريال السعودي، لتحديد ما يحتاجون إليه من أموال خلال رحلة العمرة الخاصة بهم، كما أنّه من أبرز العملات التي يتم التعامل بها في عدد من دول العالم وليس السعودية فقط، ما يجعل بوابة «الوطن» تحرص على رصد سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس الموافق 10 فبراير لعام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي لنحو 4.18 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الركزي المصري المسؤول عن تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري، وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، نحو 17.88 جنيه للبيع مقابل 18.00 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء الموافق 9 فبراير الحالي.

سعر اليورو اليوم في البنوك الحكومية والخاصة

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم لنحو 17.82 جنيه للشراء 18.01 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل سعر اليورو نحو 17.84 جنيه للشراء، و18.04 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 17.84 جنيه للشراء و18.04 جنيه، وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 18.04 جنيه للبيع مقابل 17.88 جنيه للشراء.

كما سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي نحو 17.87 جنيه للشراء، ونحو 18.07 جنيه للبيع، وسجل اليورو 17.82 جنيه للشراء و18.01 جنيه للبيع في بنك مصر، وجاء سعر اليورو في بنك عودة أمس الأربعاء 9 فبراير 17.72 جنيه للشراء، ونحو 18.05 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية لنحو 17.82 للشراء وسعر 18.04 جنيه للبيع.