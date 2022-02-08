سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8-2-2022 في مصر

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المؤسسات المصرفية، خاصة بعد انتشار أخبار عن عودة السفر لأداء العمرة 2022 لشهر رجب وشعبان 1443.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار العملات العربية ومنها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة الخاصة والحكومية.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

جاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

ووصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي إلى نحو 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الريال السعودي نحو 4.17 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر لنحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم إلى نحو 17.87 جنيه للبيع مقابل 18.07 جنيه للشراء، فيما سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.85 للشراء وسعر 18.04 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي نحو 17.92 جنيه للبيع مقابل 18.03 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 17.87 جنيه للبيع مقابل 18.04 جنيه للشراء.