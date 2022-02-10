يبحث الجمهور عن موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل وادي الجن للفنانة ليلى أحمد زاهر، المطروح حاليًا على إحدى المنصات الإلكترونية، بعد نجاح الجزء الأول منه.

وكشفت الفنانة ليلى زاهر موعد عرض المسلسل، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «الموسم الجاي، يوم 10 فبراير، أخيرًا».

أحداث مسلسل وادي الجن

أشاد الجمهور والنقاد بمسلسل وادى الجن، حيث إنه حقق نجاحاً كبيراً، بعد عرض حلقاته على إحدى المنصات الإلكترونية، والمسلسل من بطولة بشرى، ليلى أحمد زاهر، يوسف عثمان، فراس سعيد، سينتيا خليفة، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد هشام عبيه، منة إكرام، وإخراج حسام الجوهري.

أحداث مسلسل وادي الجن

وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي ورعب، حيث يخرج أبطال العمل في رحلة بالصحراء، ويتوه 5 من الطلاب في الصحراء، ويحاولون لرجوع مرة أخرى، ولكن تفشل المحاولات عن ذلك، ويتعرض كل منهم لمخاوف وبعد مشاهد الرعب، وتميزت ملك أحمد زاهر بالذكاء وسط زملائها الآخرين .

آخر أعمال ليلى أحمد زاهر

أخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل «في بيتنا روبوت» الجزء الثاني، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا في الجزء الأول من عرضه، وهو من بطولة هشام جمال، ليلى زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، طه دسوقي، والعديد من الفنانين، والمسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي، والعمل من تأليف أحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي.

آخر أعمال ليلى زاهر في السينما فيلم «المحكمة»، وتدور أحداثه في إطار اليوم الواحد، حول مجموعة من القضايا التي تقع أحداثها داخل المحكمة، وكيف يحاول أبطالها التعايش معها، وحل مشاكلهم، مع الاعلامية غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح .