وظائف بمرتبات تصل إلى 3700 جنيه من «الشباب والرياضة».. تأمينات وإجازات

يظل البحث عن وظائف خالية هو أكثر ما يشغل الشباب الراغبين في الاستقلال ماديا عن أسرهم، استعدادا للزواج وتكوين أسرة جديدة، وتحرص وزارة الشباب والرياضة دائما على توفير فرص عمل للشباب بمرتبات مجزية، حيث أعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وظائف خالية في إحدى الشركات المصنعة للحلويات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة «توظيف مصر».

وحددت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية في إحدى شركات صناعة الحلويات، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة والحقوق والمميزات والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مشرف مبيعات داخلية، شرط وجود خبرة من 2 إلى 4 سنوات، ويكون الحد الأقصى للسن 30 عامًا، يقوم باستقبال عملاء الفرع وخدمتهم ومتابعة الفرع من خلال قوائم المتابعة مع العمل على مساعدة مدير الفرع ورفع التقارير.

2- مسئول مبيعات داخلية، ويشترط خبرة أو بدون خبرة، ويكون الحد الأقصى للسن 26 عامًا، يقوم بإعداد المنتجات والترويج للمنتجات الجديدة مع الحفاظ على مستويات النظافة وسلامة الغذاء والجودة في الفرع.

3- كاشير، خبرة من 1 إلى 3 سنوات، ويكون الحد الأقصى للسن 28 عامًا، يقوم باستقبال عملاء الفرع وخدمتهم من خلال بيع المنتجات ويتولى مسئولية ماكينة النقود مسئولية كاملة مع تسليم الإيراد اليومي.

شروط الوظائف الخالية

- أماكن العمل تكون في المعادي ومساكن شيراتون وعين شمس وحلمية الزيتون.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على مؤهل عالي.

- أن يكون الموقف واضح من التجنيد للذكور.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين رواتب من 2800 إلى 3700 جنيه حسب كل وظيفة.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 9 ساعات عمل يتخللها ساعة راحة.

- توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي وتأمين صحي.

- تمنح الشركة للعاملين إجازات سنوية وإجازات رسمية.