بالأسماء.. محافظ دمياط تعتمد حركة مديري عدد من الإدارات التعليمية

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم، بشأن تكليف مديرين جدد لتيسير أعمال عدد من الإدارات التعليمية، وذلك لضخ دماء جديدة بالمنظومة التعليمية للارتقاء بها على النحو المطلوب.

مديرو الإدارات الجدد

وأكد الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، فى بيان له اليوم، أن الحركة تضمنت تكليف كل من عماد الزيات مديرا لإدارة السرو التعليمية، وبكر البليهى مديرا لإدارة كفر البطيخ التعليمية، ومحمد الحمزاوي مديرا لإدارة فارسكور التعليمية، وعصام البرقي مديرًا لإدارة الروضة التعليمية، وخالد محيلب مديرًا لإدارة الزرقا التعليمية، وزهر الدين الليثى مديرًا لإدارة دمياط الجديدة التعليمية.

ورشة عمل حول حل المشكلات بطرق إبداعية

وفى سياق متصل، شهد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فعاليات ورشة عمل حول حل المشكلات بطرق إبداعية لمديري الإدارات النوعية بديوان المديرية وذلك بمركز مصادر التعلم.

واستهدفت ورشة العمل المقامة في إطار الخطة الاستراتيجية لإدارة الموهوبين والتعلم الذكى، تنمية وتحسين قدرات مديري الإدارات النوعية ولتوضيح مفهوم المشكلات وحلها ومفهوم الإبداع ومصطلح إستراتيجية حل المشكلات، إضافة إلى عرض لأنواع التفكير الإبداعي في ضوء استراتيجية كورت للتفكير وتحديد المراحل الأساسية لاستراتيجية حل المشكلات وتوضيح وتحديد طرق تطبيق حل المشكلات.

وخلال ورشة العمل، أوضح وكيل الوزارة أساليب تقوية مهارة حل المشكلات بطرق إبداعية، حيث تحتاج المهارات دوما إلى ما يقويها، ويصقل تفاصيلها حتى يصل صاحبها إلى احترافها وإتقان تطبيقها، ومن الأساليب المتبعة لتنمية مهارة حل المشكلات، التدرب على ممارسة العصف الذهني، وبناء الخرائط الذهنية واتباع نهج التساؤل (ماذا لو) في محاولة لاختبار فعاليّة الحلول المُقترَحة ضمن الأطروحات المُتعدِّدة والاحتفاظ بمُدوَنة لتسجيل الأفكار الإبداعيّة حتى وإن بَدت بعيدة عن الحلول الأكثر منطقية، إذ إن الاحتفاظ بها يُمكن الفرد من الرجوع إليها.