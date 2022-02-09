الإعدام لمتهم بقتل طفل لسرقة «توك توك» في الشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بمعاقبة المتهم بقتل طفل وسرقة «التوك توك» الخاص به على رأي مفتي الجمهورية بمعاقبته بالإعدام شنقا.

الإعدام لمتهم بقتل طفل

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام رئيس محكم جنايات الزقازيق، وعضوية المستشاريين أسامة حسن ربيع وسامح السيد محمد لاشين، وسكرتارية فليبس صبحي.

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا بمقتل الطفل عصمت محمود محمد، 13 عاما، والذي عُثر عليه مذبوحا، في قطعة أرض زراعية، بقرية «الهوابر» التابعة لمركز شرطة ديرب نجم في محافظة الشرقية.

جثة مذبوحة في قطعة أرض

وتبين أن الطفل متغيب منذ أسبوع، وتم استدراجه من قريته «ميت الفرماوى» بميت غمر في الدقهلية إلى مركز ديرب نجم، وذُبح بسكين، وسرقة «التوك توك» الخاص به.

كما تبين أن «م. أ»، 26 عاما، سائق «توك توك»، هو الذي استدرج الطفل وقتله، وسرق «التوك توك».

وذكرت التحريات التي باشرها قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن أهالي قرية الهوابر التابعة لمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، عثروا ليلا قبل أسبوع على جثة الطفل مذبوحة في قطعة أرض زراعية بالقرية فأبلغوا الشرطة التي تمكنت من التوصل لهوية المجني عليه، وتبين أنه مصاب بجرح بالرقبة وسرقة هاتفه المحمول ومركبة «التوك توك» الخاص به.

التحريات: الطفل خرج ولم يعد

وتبين أن الطفل خرج في نفس اليوم الذي عثر على جثته فيه للعمل في الثامنة صباحا، ولم يعد لمنزل أسرته في قرية «ميت الفرماوي» التابعة لمركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حتى عثر الأهالي على جثته، وتوصلت التحريات أن المتهم بارتكاب الجريمة هو سائق توك توك، تخفى في زي منتقبة، وادعى أنه سيدة وطلب من الطفل توصيله.

وعقب وصولهما لمكان الجريمة، أخرج المتهم سكينا وطعنه في عنقه، فسقط الطفل قتيلا، فألقى جثته فى قطعة أرض، ثم استولى على «التوك توك» وفر هاربا، حيث اختبأ في شقة بمنطقة العامرية بالإسكندرية، وتمكنت مأمورية أمنية من ضبطه، واعترف المتهم خلال استجوابه، بارتكاب الجريمة، وانه تنكر فى ملابس نسائية حتى يستدرج الطفل.

وتمت إحالة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق، وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.