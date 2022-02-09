أسعار الماشية في أسواق الشرقية اليوم.. تبدأ من 8 آلاف حتى 15 ألف جنيه

تجولت عدسة «الوطن» داخل أحد أسواق الماشية بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، للتعرف على الأسعار والأنواع الموجودة، والوقوف على حركة البيع والشراء ومدى إقبال المواطنين عليها.

وتبين وجود أنواع عديدة من الجاموس والأبقار والأغنام والماعز، وأكد تجار الماشية أن أسعارها تضاعفت عن العام الماضي بنسبة أكبر، رغم حالة الركود التي تسيطر على الأسواق.

ارتفاع أسعارالعلف

وقال متولي السيد، أحد تجار المواشي في ديرب نجم، إن حركة البيع والشراء لمختلف أنواع الماشية شهدت تأثرًا كبيرًا منذ عامين مع بداية جائحة كورونا تمثل في ارتفاع أسعار الأعلاف مقارنة بأعوام ما قبل الجائحة، لافتا إلى أن أسعار الأبقار مستقرة منذ 6 أشهر ولكن سعرها مرتفع عن العام الماضي.

وتابع: توجد الأبقار بأنواع وألوان مختلفه منها الهولندي والإنجليزي وال مختلط، وهذه الأنواع تختلف أسعارها، بينما من يستطيع اقتناء وتربية عجل بقري للتسمين يبدأ بسعر 18 ألف وبيعه بعد شهرين بمبلغ 25 ألف جنيه، وكيلو اللحم المذبوح للمستهلك الأخير يبلغ 140 جنيهًا والقائم 65 جنيها، أما العجول اللباني عمر 3 أشهر فتبدأ الرأس من 8 آلاف جنيه.

وذكر أن عملية تحصين الماشية ترجع إلى المؤمن عليها بالطب البيطري، ويتم تحصينها كل ثلاثة أشهر.

3 أنواع ماعز

وأضاف محمد عبدالرحيم، تاجر مواشي، أن سعر الجاموس الأم بالمولود يتراوح من 32 إلى 35 ألف جنيه، ولاقتناء وتربية عجول التسمين تبدأ الرأس من 15 ألف جنيه.

وأوضح أن لديه ثلاثة أنواع من الماعز، هي البلدي، والشامي ، والقبرصي، لافتًا إلى أن أفضل أنواع لتناولها كغذاء يفضل البلدي وللتربية يفضل الماعز الشامي وتتقارب أسعارها جميعًا باختلاف أوزانها، وتتراوح بين 2500 إلى 2700 جنيه ويبلغ سعر كيلو اللحم البلدي القائم 75 جنيها.