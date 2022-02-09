الإعدام لحداد قتل زوجته وشقيقها في كفر الشيخ بسبب خلافات أسرية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا، إعدام «حداد» بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل زوجته وشقيقها، إثر خلافات زوجية بينهما.

صدر الحكم في احداث القضية رقم 506 لسنة 2021 جنايات مركز الرياض، والمقيدة برقم 2794 كلي كفر الشيخ لعام 2021، وفي حق المتهم «أحمد .س.ع»، 39 عاما حداد وخراط، مقيم بعزبة بكر التابعة لقرية الرصيف مركز الرياض، وذلك بعد قتله زوجته وشقيقها أثناء توجههما إلى المدرسة إثر خلافات زوجية.

أخذ الرأي الشرعي

وكانت المحكمة قد احالت القضية لفضيلة المفتي لأخذ الرأس الشرعي في إعدامه وذلك في الثالث من يناير الماضي، وأيدت الحكم في جلستها وقضت بغعدام المتهم.

ووفقا لأوراق القضية، فإن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل زوجته «بسمة.ك.م»، وشقيقها «إيهاب»، حيث استل سكينا وتوجه إليهما حال مشاهدتهما أثناء توجههما إلى مدرسة بكر الابتدائية وطعنهما عدة طعنات نافذة، ووجهت النيابة إليه تهمة قتل المجني عليهما عمدا، وإحراز سلاح أبيض «سكين»، بغير مسوغ قانوني.

وفي يوم 12 يوليو عام 2020، تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، من العقيد فتحي رزق، مفتش مباحث مركز الرياض، بحضور المتهم إلى ديوان مركز شرطة الرياض، وسلم نفسه ومعه أداة الجريمة، وتبين انه حداد حيث اعترق بطعن زوجته وشقيقها إثر خلافات زوجية، وتم نقلهما إلى المستشفى لكنهما توفيا.

المتهم يعترف بجريمته: خلافات زوجية

واعترف المتهم تفصيليا أمام جهات التحقيق بارتكابه الواقعة، حيث حدث خلاف بين الزوجة وبين زوجها فتركت منزلهما وتوجهت لمنزل والدها، وتوجه زوجها إلى مكان تواجدهما وتعدى عليهما فأودت الطعنات بحياة شقيقها على الفور وجرى نقلها للمستشفى لكنها توفيت.