سامح شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مالطا

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره المالطي إيفارست بارتولو، في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر ومالطا.

مناقشة ملفات العلاقات الثنائية

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا ملفات العلاقات الثنائية، وسبل دفعها قدما، خاصة في ظل الوتيرة المتميزة التي تشهدها تلك العلاقات في شتى المجالات، والدعم المتبادل في المحافل الدولية.

ورحب الوزيران، بتكثيف آليات التشاور السياسي بين الجانبين، من خلال الارتقاء بوتيرة الزيارات المتبادلة على الأصعدة كافة، والدفع قدما بمناحي العمل نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية

وأضاف حافظ، أن الوزيرين تبادلا الرؤى كذلك حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق، من أجل استمرار الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقيّن.