نشاط مكثف لـ وزير الخارجية في أديس أبابا «صور»

التقى سامح شكري وزير الخارجية، أمس السبت، نظيره الأنجولي تيتي أنطونيو، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة حاليًا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وبحث الوزيران، عدداً من ملفات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبه، نشر السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، صورا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صور اجتماع سامح شكري وزير الخارجية مع نظيره الأنجولي.

وكان سامح شكري وزير الخارجية، ألتقى في وقت سابق، مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي اديوي.

وكان سامح شكري وزير الخارجية، أكد في وقت سابق، عدم ادخار مصر لأي جهد للعمل مع شقيقاتها من الدول الافريقية لتخطي ما تواجهه من تحديات وتحقيق تطلعات شعوب القارة نحو مستقبل أفضل.

وكان السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارةالخارجية، قال في وقت سابق عبر «تويتر»، إن لقاء الوزير سامح شكري، التقى كل من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، والسكرتيرة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لإفريقيا الدكتورة ڤيرا سونجوي، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلته الخاصة للإتحاد الإفريقي هنا تيته، كما نشر السفير حافظ، صورا لاجتماعات وزير الخارجية مع المسؤوليين.

«شكري» يستعرض رؤية مصر لقضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية

وكان سامح شكري، وزير الخارجية، استعرض في وقت سابق، رؤية مصر لقضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية، مشيرا إلى إطلاق مركز «الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات» بالعاصمة المصرية «القاهرة» في ديسمبر من العام الماضي 2021.