مصرع شخصين وإصابة 4 في تصادم مروع بين سيارة وتوك توك على «الدائري»

شهد الطريق الدائري الإقليمي، قبل قليل، حادث سير مروري بين سيارة ربع نقل وتوك توك، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات المرور على الطرق إخطارا من الخدمات المرورية بالطريق الإقليمي مفادها وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك ووجود ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وأوناش المرور وتبين اصطدام سيارة ربع نقل بتوك توك، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين، تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى وجارٍ رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.