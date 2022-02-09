«التعليم» تطالب المدارس بتحليل نتيجة نصف العام وحصر ضعاف القراءة والكتابة

أصدرت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية، لمواجهة وحل مشكلة الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة، في اللغة العربية والإنجليزية، وكذلك العمليات الحسابية البسيطة للوصول لعام دراسي بلا أمية قرائية وكتابية، وبلا ضعاف في القراءة والكتابة، والعمليات الحسابية البسيطة.

وطالبت المديريات التعليمية خلال خطابها المرسل، بأن يقوم مديري المدارس الابتدائية والإعدادية، بتكليف معلمي المواد الدراسية (اللغة العربية/ اللغة الإنجليزية/ والرياضيات)، بسرعة تحليل نتيجة الفصل الدراسي الأول، وتكليف معلم كل فصل بقياس مستوى الطلاب، وحصر وتصنيف الطلاب.

وقالت المديريات، يعقد جميع مديري المدارس، بعد إجراء الحصر والتصنيف، مع أولياء أمور الطلاب الضعاف والمتميزين، لطرح الرؤى والحلول، طبقا للكتاب الدوري بهذا الشأن، وإفادة مدير المرحلة بموعد الاجتماع، وتوثيق الاجتماع، وتقوم المدرسة بإفادة الإدارة، بتقرير مفصل في هذا الشأن لكل مدرسة على حدة.

تخصص فترة إضافية في نهاية اليوم الدراسي للضعاف

وأرسلت المديريات عدة تعليمات للإدارات لمواجهه وحل مشكلة الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة، للوصول لعام دراسي بلا أمية قرائية وهي كالتالي:

- تكلف إدارات المدارس الابتدائي والإعدادي بتفعيل كل الآليات والاستراتيجيات المحققة للهدف.

- استمرار وتفعيل العمل بالبرامج العلاجية للطلاب الضعاف طول العام الدراسي وفي فترة الإجازة.

- تخصص فترة إضافية في نهاية اليوم الدراسي في مادتي اللغة العربية والانجليزية والرياضيات.

- تفعيل ما ورد بتعليمات مستشار اللغة العربية بتخصيص فترة أسبوعية لكل فصل علي أن تقسم علي حصتين احداهما لمهارات القراءة والأخرى لمهارات الكتابة من داخل فترات اللغة العربية.

تصنيف التلاميذ وتوزيعهم علي الفصول طبقاً للمستويات

- يتم اقتطاع جزء من كل فترة أو حصة من فترات الدراسة عي أن تبدأ بجملة من أو فقرة تقرأ أو تكتب للطلاب الضعاف.

- يسمح بتصنيف التلاميذ ويتم توزيعهم علي الفصول طبقاً للمستويات ويتم ذلك بالتنسيق مع أولياء الأمور.

- تكليف إدارات المدارس والتوجيهات الفنية بمتابعة حصر الطلاب الضعاف ومتابعة تفعيل البرامج العلاجية ومتابعة المتغير والأثر وقياس النواتج من حيث الكم والكيف لهؤلا الطلاب.