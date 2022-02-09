رواتب تبدأ من 3000 جنيه.. وظائف الشباب والرياضة للخريجين في صيدليات شهيرة

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل خطتها لتوظيف شباب الخريجين من جميع المؤهلات الدراسية، بمجموعة صيدليات شهيرة في جميع المحافظات، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر»، تنفيذا لمبادرة «توظيف مصر.. اليوم التوظيفي» .

توفير الوظائف في إطار تنشيط الدور المجتمعي للقطاع الخاص

وحصلت «الوطن» على تفاصيل الاتفاق بين وزارة الشباب والرياضة، وشركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر» من جهة، وبين مجموعة الصيدليات من جهة أخرى، مساهمة منها في تنشيط الدور المجتمعي لها كإحدى مؤسسات القطاع الخاص في البلاد، وذلك بتوفير فرص عمل متنوعة ومتعددة بفروعها في العديد من محافظات الجمهورية، والتي جاءت في النقاط التالية:

مواعيد المقابلات الشخصية ونوعية الوظائف المتاحة

- تبدأ المقابلات من الساعة العاشرة صباحا إلى الثالثة عصرا يومي الأحد والاثنين 13 و14 فبراير المقبل.

- الوظائف المتاحة كما يلي:

1- مساعد صيدلي (دواء و تجميل) في الفروع (مؤهل عال- يفضل خبرة في الادوية او التجميل).

2- مندوب توصيل (مؤهل متوسط على الأقل - امتلاك ماكينة - رخص سارية).

3- خدمات معاونة (مؤهل متوسط علي الأقل)

- أماكن العمل:

• مساعد صيدلي (دواء و تجميل) في الفروع (6 أكتوبر - الشيخ زايد - العاشر من رمضان - المقطم - القطامية - المهندسين - الهرم - شبرا - مدينة نصر - مصر الجديدة - التجمع الخامس - التجمع الأول - المعادي - حلوان - المنصورة (دكرنس) - المحلة الكبرى - السويس).

• مندوب توصيل (6 أكتوبر - التجمع الخامس - التجمع الأول - الرحاب - مدينتي - الشروق - المقطم - القطامية)

• خدمات معاونة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - التجمع الخامس - التجمع الأول - الشروق - مدينة السلام - المنصورة (دكرنس) - السويس - المهندسين - فيصل - مدينة نصر - المقطم - حلون - المعادي - المنيل - طنطا)

-الشروط:

•ذكور وإناث

•الحد الأقصى للسن 35 سنة

•تحديد موقف الجيش

-الحقوق والمميزات:

•الرواتب تبدأ من 3000 مساعد صيدلي (دواء و تجميل) وتزيد علي حسب الخبرة

•الرواتب تبدا من 2500 خدمات معاونة + 20ج بدل عن كل يوم عمل

•مندوب توصيل 2000 + 6ج على الطلب + 3ج على التحويل

•عدد ساعات العمل 8 ساعات و نصف

•يوجد سكن للمغتربين

•عمولة و حوافز

•يوم إجازة في الأسبوع لكل الوظائف

•إجازات سنوية ورسمية

•تأمين طبي خاص - تأمينات اجتماعية - تأمين على الحياة

•دورات تدريبية في أقوى مكتب علمي في مصر

- للتقدم للوظيفة يدويا بالعنوان التالي:

6ج - تقسيم أسماء فهمى - خلف الرقابة الإدارية - شارع النزهة مدينة نصر أقرب محطة مترو (كلية البنات) الخط الثالث لمترو الأنفاق.

- أو التسجيل إلكترونيا مباشرا علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://bit.ly/3uuS8wl

للتواصل على خطوط التليفونات التالية: 01123414040 - 01111952991 - 01146000358 - 01143430091