الشباب والرياضة تعلن وظائف شاغرة بمرتبات تصل لـ6500 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن عدد من الوظائف الشاغرة بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالإدارة العامة للمشروعات مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

وأشارت وزارة الشباب والرياضة، إلى تنظيم شركة «راية»، اليوم المفتوح للتوظيف، 27 يناير 2022، من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء للعمل في وظيفة خدمة العملاء.

وجاءت تفاصيل الوظائف الشاغرة كالتالي:

الشروط المطلوبة للوظاف الشاغرة

- أماكن العمل في الوظائف المتاحة تكون في المعادي ومدينة نصر والتجمع الخامس.

- ان يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالٍ.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مستوى جيد جدا في اللغة الإنجليزية.

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف الشاغرة 29 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف من سكان الجيزة والقاهرة.

مميزات وحقوق الوظائف الشاغرة

- تمنح الشركة للعاملين مرتبات مجزية تبدأ من 5500 جنيها + من 500 إلى 1000 جنيه عمولات يتم تحديد القيمة حسب الأداء.

- تمنح الشركة للموظفين والعاملين، يومين إجازة في الأسبوع.

- توفر الشركة للعاملين تأمين صحي خاص.

- توفر الشركة للعاملين ايضا تأمين اجتماعي.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة المعلن عنها من جانب وزارة الشباب والرياضة، ملء الاستمارة الخاصة بالوظائف الموجودة على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، ثم التوجه لعنوان «القرية التكنولوجية بالمعادي مبنى راية القديم، الخميس 27 يناير 2022، ويتم تنظيم الملتقى التوظيفي من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء.