وظائف خالية جديدة من «الشباب والرياضة» بمرتبات مجزية.. تأمينات وبدلات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن عدد من الوظائف الخالية في الكثير من المؤسسات والشركات المختلفة، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب في الإدارة العامة للمشروعات وشركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل الوظائف الخالية في في المؤسسات والشركات التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة والحقوق والمميزات المطلوبة، والتي جاءت كالتالي:

وظائف شركة Out Fit لبيع الملابس الكلاسيكية

أعلنت الشركة عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة، وجاء التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- محاسب فرع يقوم بالأعمال المحاسبية في الفرع، وتتمثل مهامه في «القيام بأعمال الجرد والمراجعة وإرسال البيانات للإدارة المالية، القيام بأي أعمال تخدم النشاط، القيام بأعمال الخزينة والتعامل مع العملاء».

2- مدير فرع، وتتمثل مهامه في أنه «المسؤول عن عمل الإستراتيجيات التي تناسب المنطقة، تساعد على نمو المبيعات المسؤول عن الحفاظ على العلاقات مع العملاء وتحديد وتلبية أهداف المبيعات لزيادة الإيرادات وإيجاد سبل لضمان كفاءة عمليات البيع».

3- مبيعات داخلية وتتمثل مهامه في «تنفيذ كل حركات البيع والاستقبال والترتيب داخل الفرع».

الشروط المطلوبة للوظائف الخالية

- مكان العمل يكون في فرع الزقازيق «الزقازيق القومية 24 شارع الأمن الغذائي ‏الزقازيق».

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالي لوظيفه المحاسب وموهلات تبدأ من متوسطه لباقي الوظائف.

- أن يكون لديه خبرة في نفس الوظيفة المقدم لها.

- الحد الأقصى للسن 35 يصل إلى 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- المرتب لموظف المبيعات يصل يتراوح بين 2500 إلى 3000 جنيه + العمولة، ومرتب مدير الفرع يتراوح بين 3000 جنيه و3500 جنيه + العمولة، ومرتب المحاسب يصل إلى 3000 جنيه + العمولة.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 10 ساعات عمل.

- تمنح الشركة للموظفين تأمينات اجتماعية ومكافأت وفرص للترقي.

وظائف سلسلة سوبر ماركت سعودي

أعلنت مجموعة سلاسل سوبر ماركت سعودي عن حاجتها للوظائف الخالية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- خدمة عملاء، ويشترط الحد الأقصى للسن 30 عاما.

2- كاشير، ويشترط أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عاما.

3- مراقب أمن، ويشترط الحد الأقصى للسن 40 عاما.

4- سائق توصيل طلبات، ويشترط الحد الأقصى للسن 40 عاما، ويكون حاصل على رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة.

5- بائع ممر، ويشترط أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عاما.

6- بائع ثلاجة، ويشترط الحد الأقصى للسن 32 عاما.

7- عامل مخزن، ويشترط الحد الأقصى للسن 40 عاما.

8- عامل نظافة، ويشترط الحد الأقصى للسن 40 عاما.

9- دليفرى، ويشترط الحد الأقصى للسن 40 عاما، يمتلك دراجة نارية، ورخصة قيادة ورخصة الدراجة ساريتين.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في مصر الجديدة ومدينة نصر والتجمع الخامس والتجمع الأول والشيخ زايد و6 أكتوبر.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالي لوظائف كاشير.

- أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط لوظائف بائع ممر وبائع ثلاجة ومراقب أمن.

- أن يكون لديه مؤهل ابتدائية لوظيفة «عامل مخزن - عامل نظافة - دليفري - سائق توصيل طلبات».

الحقوق والمميزات

- الرواتب يتم تحديدها حسب كل وظيفة.

- توفر الشركة للعاملين بدل مواصلات لفروع أكتوبر و التجمع.

- عدد ساعات العمل تصل إلى 10 ساعات يومية.

- يوم إجازة في الأسبوع.

- مكافأت سنوية وتأمين طبي وتأمين اجتماعي.

وظائف شركة تيكو للاستثمارات السياحية

أعلنت الشركة عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية، وتتمثل في الآتي:

الوظائف المطلوبة

1- كابتن أوردر لتسجيل طلبات الضيوف على نظام POS بالطريقة السليمة وبالسرعة المطلوبة.

2- طباخ تجهيز وإعداد المنتجات الخاصة بالقسم الخاص به بالتوقيتات المحددة.

3- باريستا تجهيز وإعداد المشروبات طبقا للمواصفات والمعايير المحددة.

4- ويتر مسؤول عن نظافة الصالة بشكل كامل والتأهيل للعمل ككابتن اوردر.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في فروع أكتوبر والتجمع ومدينة نصر والمعادي.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على دبلوم سياحة عل الأقل.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عاما.

الحقوق والمميزات

-الرواتب الخاصة بالكابتن تصل إلى 3000 جنيه، بينما تصل رواتب الطباخ إلى 4000 جنيه، فيما تصل رواتب الباريستا إلى 3500 جنيها، ووظائف الويتر تصل إلى 2500 جنيه.

- ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات عمل يومية.

- توفر الشركة للعاملين بدل مواصلات وبدل خدمة وبدل وجبة وتأمينات.