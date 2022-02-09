حالة الطقس غدا الخميس 10-2-2022.. انخفاض الحرارة واضطراب في حركة الملاحة
كتب:
انتصار الغيطانى
03:56 م | الأربعاء 09 فبراير 2022
أمطار على القاهرة والسواحل
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدا الخميس، حيث يسود طقس بارد نهارا على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على محافظات الجمهورية كافة.
حالة الطقس غدا
ولفتت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها قبل قليل بشأن حالة الطقس غدا الخميس، إلى استمرار نشاط الرياح على السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، ووسط الدلتا، إضافة إلى تكاثر السحب المنخفضة المتوسطة المحملة بالأمطار، واستمرار انخفاض درجات الحرارة لأقل من معدلاتها الطبيعية، حيث تسجل العظمى على القاهرة والسواحل الشمالية 16 درجة مئوية، مع زيادة سرعات الرياح بين 60 لـ70 كم في الساعة، ما يزيد ارتفاع أمواج البحر المتوسط لأكثر من 4 أمتار، ويعيق أنشطة الملاحة البحرية.
درجات الحرارة غدا
وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية.
القاهرة 16 10
الإسكندرية 16 11
وادي النطرون 16 11
طنطا 16 10
شبين الكوم 16 10
دمنهور 16 10
بلطيم 16 10
مطروح 16 11
السلوم 15 10
سيوة 17 10
بورسعيد 17 11
دمياط 16 11
الزقازيق 16 10
المنصورة 16 10
الإسماعيلية 17 10
السويس 17 10
العريش 16 10
رفح 15 10
رأس سدر 16 10
نخل 1503
نويبع 16 15
طابا 16 13
كاترين 13 00
الطور 1810
شرم الشيخ 1913
الغردقة 19 13
مرسى علم 20 12
الفيوم 16 09
بني سويف 1608
المنيا 1606
أسيوط 16 07
سوهاج 16 07
قنا 17 07
الأقصر 18 08
أسوان 19 08
إدفو 1908
أبو سمبل 1908
الوادي الجديد 18 06
شلاتين 25 13
أبو رماد 24 12
حلايب 23 14
رأس حدربة 23 14