حالة الطقس غدا الخميس 10-2-2022.. انخفاض الحرارة واضطراب في حركة الملاحة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدا الخميس، حيث يسود طقس بارد نهارا على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على محافظات الجمهورية كافة.

حالة الطقس غدا

ولفتت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها قبل قليل بشأن حالة الطقس غدا الخميس، إلى استمرار نشاط الرياح على السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، ووسط الدلتا، إضافة إلى تكاثر السحب المنخفضة المتوسطة المحملة بالأمطار، واستمرار انخفاض درجات الحرارة لأقل من معدلاتها الطبيعية، حيث تسجل العظمى على القاهرة والسواحل الشمالية 16 درجة مئوية، مع زيادة سرعات الرياح بين 60 لـ70 كم في الساعة، ما يزيد ارتفاع أمواج البحر المتوسط لأكثر من 4 أمتار، ويعيق أنشطة الملاحة البحرية.

درجات الحرارة غدا

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية.

القاهرة 16 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 16 10

شبين الكوم 16 10

دمنهور 16 10

بلطيم 16 10

مطروح 16 11

السلوم 15 10

سيوة 17 10

بورسعيد 17 11

دمياط 16 11

الزقازيق 16 10

المنصورة 16 10

الإسماعيلية 17 10

السويس 17 10

العريش 16 10

رفح 15 10

رأس سدر 16 10

نخل 1503

نويبع 16 15

طابا 16 13

كاترين 13 00

الطور 1810

شرم الشيخ 1913

الغردقة 19 13

مرسى علم 20 12

الفيوم 16 09

بني سويف 1608

المنيا 1606

أسيوط 16 07

سوهاج 16 07

قنا 17 07

الأقصر 18 08

أسوان 19 08

إدفو 1908

أبو سمبل 1908

الوادي الجديد 18 06

شلاتين 25 13

أبو رماد 24 12

حلايب 23 14

رأس حدربة 23 14