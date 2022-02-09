الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا.. تغيرات جوية وأمطار (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية اليوم، تختلف تماما عن الأيام الماضية، إذ تشهد تغيرا في مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على جمهورية مصر العربية، حيث تتعرض البلاد لكتل شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا.

انخفاض درجات الحرارة

أشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، في برنامج «هذا الصباح»، على قناة «extra news»، إلى وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط وطبقات الجوي العليا، يسبب بعض التغيرات الجوية، أهمها الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، بواقع 5 درجات عن الأمس.

درجات الحرارة العظمى 18 درجة مئوية

كشفت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظة القاهرة، والتي ستكون العظمى بها 18 درجة مئوية خلال فترات النهار، فسيكون الطقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، بالإضافة لنشاط الرياح حيث تصل سرعة الرياح مابين 40 إلى 50 كم/ ساعة، بجانب اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأوضحت أن ارتفاع الموج بالبحر المتوسط، سيصل إلى 5 أمتار على البحر المتوسط، لافتة إلى احتمالية سقوط أمطار على السواحل الشمالية، اليوم وغدا، ومن المتوقع أن تكون شدتها من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجة البحري.

تساقط الأمطار إلى القاهرة الكبرى ليلا

شددت منار، على أن الأمطار المتوقع سقوطها، لن تؤثر على الأنشطة اليومية، لأن الأمطار تصل مساء اليوم، إلى القاهرة الكبرى، وتستمر فرص الأمطار بها للغد، وبالنسبة لمحافظات الصعيد والوجة القبلي فمن المقرر أن تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، من حيث سقوط الأمطار، لكن أيضا سيكون هناك انخفاضا في درجات الحرارة خلال اليوم وغدا، ومن المتوقع وصول درجات الحرارة العظمى على الوجة القبلي إلى 18 درجة.

تحسن الأحوال الجوية يوم الجمعة المقبل

أكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، أن تحسن الأحوال الجوية خلال يوم الجمعة المقبل، مع هدوء سرعة الرياح، وبالتالي تبدأ الشبورة المائية في الظهور مرة أخرى في الصباح الباكر.