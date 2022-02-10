درجات الحرارة اليوم الخميس 10-2-2022 في مصر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس بارد خلال ساعات النهار، وذلك على محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ومحافظات شمال الصعيد القاهرة الكبرى، في حين يكون شديد البرودة على السواحل الغربية، محافظات جنوب الصعيد ومدن جنوب سيناء، كما يصبح شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية.

انخفاض في درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن طقس اليوم الخميس، يشهد انخفاضا في درجات الحرارة ما بين 4-3 درجات مئوية، وذلك على كافة الأنحاء، وتسجل درجات الحرارة العظمي على القاهرة ومحافظات الوجه البحري 16 درجة مئوية، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من على سطح البحر المتوسط، ومنخفض في طبقات الجو العليا، ما ترتب عليه عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ولا تتأثر معظم محافظات الصعيد والوجه القبلي بالانخفاض في درجات الحرارة، كما لن تشهد سقوطا للأمطار.

درجات الحرارة اليوم الخميس

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على معظم محافظات ومدن الجمهورية.

القاهرة 16- 10

الإسكندرية 16- 11

وادي النطرون 16- 11

طنطا 16- 10

شبين الكوم 16 - 10

دمنهور 16- 10

بلطيم 16- 10

مطروح 16- 11

السلوم 15- 10

سيوة 17- 10

بورسعيد 17- 11

دمياط 16- 11

الزقازيق 16- 10

المنصورة 16- 10

الإسماعيلية 17- 10

السويس 17- 10

العريش 16- 10

رفح 15- 10

رأس سدر 16- 10

نخل 15-03

نويبع 16- 15

طابا 16- 13

كاترين 13- 00

الطور 18-10

شرم الشيخ 19-13

الغردقة 19- 13

مرسى علم 20- 12

الفيوم 16- 09

بني سويف 16-08

المنيا 16-06

أسيوط 16- 07

سوهاج 16 -07

قنا 17- 07

الأقصر 18- 08

أسوان 19- 08

إدفو 19-08

أبو سمبل 19-08

الوادي الجديد 18- 06

شلاتين 25- 13

أبو رماد 24- 12

حلايب 23- 14

رأس حدربة 23- 14.