الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء في فترة الليل، ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

تكون أتربة عالقة في الجو في القاهرة الكبرى

كما يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكوّن أتربة عالقة في الجو في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وفرص أمطار أقصى غرب البلاد خفيفة وغير مؤثرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 11.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11.

مطروح العظمى 22 والصغرى 10.

سيوة العظمى 22 والصغرى 9.

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 12.

دمياط العظمى 19 والصغرى 10.

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 10.

السويس العظمى 23 والصغرى 12.

العريش العظمى 22 والصغرى 11.

طابا العظمى 21 والصغرى 13.

كاترين العظمى 18 والصغرى 2.

شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 14.

الغردقة العظمى 23 والصغرى 13.

الفيوم العظمى 22 والصغرى 9.

بني سويف العظمى 22 والصغرى 8.

المنيا العظمى 22 والصغرى 6.

أسيوط العظمى 23 والصغرى 7.

سوهاج العظمى 23 والصغرى 8.

قنا العظمى 25 والصغرى 8.

الأقصر العظمى 26 والصغرى 8.