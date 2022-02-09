قرار عاجل من «الحدث اليوم» ضد مذيعيها بعد مكالمة مجدي يعقوب المفبركة

أصدرت إدارة قناة الحدث اليوم، بيانا منذ قليل، بشأن المذيعين «شرف عادل مصطفى كامل ونوران محمود السيد» مقدمي برنامج «الحياة أحلى» على شاشة القناة، بسبب إجراء مداخلة هاتفية مع أحد الأشخاص، الذي انتحل صفة الدكتور مجدي يعقوب.

بيان قناة الحدث اليوم

وقررت إدارة قناة الحدث اليوم، إيقاف برنامج «الحياة أحلى» نهائيا من على شاشة القناة، مع منع ظهور كلا من الإعلاميين «شرف عادل مصطفى كامل ونوران محمود السيد» على شاشة «الحدث اليوم» نهائيا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما، لإضرارهما بالمهنية الإعلامية للقناة، حسبما ذكر البيان.

كما قررت إدارة قناة الحدث اليوم، إيقاف جميع المعدين ومخرج البرنامج، وتحويلهم جميعًا إلى التحقيق، إذ أوضح البيان، أنه بالبحث وإجراء التحقيقات مع إدارة القناة، تبين قيام المذيع شريف عادل، بإجراء المداخلة من على إحدى القنوات الفضائية، وتعمده إحداث ذلك الأمر.

الإعلاميين تقاضي «الحدث اليوم» بسبب مداخلة هاتفية زائفة لمجدي يعقوب

وكان مصدر مسؤول في نقابة الإعلاميين، كشف أن النقابة ستقاضي قناة الحدث اليوم والبرنامج المذكور، لاتهام البرنامج بإجراء مداخلة مزيفة مع شخص يدعي أنه الطبيب العالمي مجدي يعقوب.

وأوضح المصدر في تصريح سابق لـ«لوطن»، أن النقابة ستتولى أيضا الشق التأديبي الخاص بمقدمي البرنامج، لاسيما بعد قرار هيئة مكتب الاعلى للإعلام اليوم، وستعلن تفاصيل الملاحقة القضائية التي ستقوم بها.

الأعلى للإعلام يقرر إيقاف برنامج «الحياة أحلى»

وفي وقت سابق اليوم، قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إيقاف برنامج «الحياة أحلى» على قناة الحدث اليوم، وإحالة المسئولين بالقناة للتحقيق، ومخاطبة نقابة الإعلاميين للتعامل مع الشق التأديبي الخاص بمقدمي البرنامج.

وكانت لجنة الرصد بالمجلس، تابعت قيام البرنامج ببث محادثة هاتفية كاذبة مع الدكتور مجدي يعقوب، أحدثت تضليلاً وتحايلاً وخرقاً للمصداقية المهنية التي يجب أن تعمل في إطارها مختلف وسائل الإعلام.