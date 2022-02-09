خبيرة تعلق على مكالمة مجدي يعقوب المفبركة: العقوبة سجن وغرامة

وقع برنامج «الحياة أحلى» المذاع على قناة «الحدث اليوم» في خطأ مهني بعد إجراء مكالمة وهمية مع شخص ادعى أنه الطبيب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، بينما أصدرت نقابة الإعلاميين اليوم بيانًا، أعلنت فيه منع فريق عمل البرنامج من العمل، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القضائية ضدهم.

عقوبة انتحال الصفة

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة دينا المقدم، المستشارة القانونية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن عقوبة انتحال الصفة في القانون المصري، وفقا للمادة رقم 155 من قانون العقوبات، هي السجن لمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن 3 سنين، وغرامة تصل إلى 200 جنيه.

وأوضحت «المقدم» أن العقوبة لا تختلف باختلاف الصفة المنتحلة، معقبة: «العقوبة واحدة مع جميع الصفات المنتحلة المختلفة، لا تختلف عقوبة انتحال صفة الطبيب عن انتحال صفة المحامي عن انتحال صفة شخصية عامة».

وأضافت: «أما في حالة استغلال الصفة المنتحلة في بعض الأمور الأخرى مثل تزوير شهادات وفتح عيادة وممارسة المهنة، فيعاقب عليها بالسجن 15 سنة بسبب تزوير أوراق رسمية، كما أن هذا التزوير قد ينتج عنه عاهة مستديمة لبعض الأشخاص أو حتى وفاتهم».

وأشارت إلى أن عقوبة انتحال الصفة تحتاج إلى تدخل من المشرع المصري لكون العقوبة الحالية غير رادعة، مطالبة من البرلمان الالتفات للأمر.

وكشف مصدر مسؤول في نقابة الإعلاميين، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن النقابة تعمل على تجهيز ملف لمقاضاة قناة «الحدث اليوم» وبرنامج «الحياة أحلى»، إلى جانب أنها ستتولى الجانب التأديبي لمقدمي البرنامج.

أما لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فأعلنت أنها تابعت المكالمة المزيفة التي أجراها البرنامج، والتي أحدثت تضليلًا للمصداقية المهنية، وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة التي يجب التزام كافة وسائل الإعلام باتباعها.