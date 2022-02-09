رامي عياش يستعد للاحتفال بعيد الحب بأغنية «أنت لي».. فيديو

يستعد الفنان رامي عياش، لطرح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «أنت لي»، وذلك على طريقة «الفيديو كليب»، يوم الأحد المُقبل، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في ضوء الاحتفالات بعيد الحب.

أغنية «أنت لي» للفنان رامي عياش، يتعاون فيها مع شركة «مزيكا» والمنتج محمد جابر، وهي من كلمات على المولى، وألحان محمود عيد، وجرى تصوير «الكليب» في لبنان، مع المخرجة إنجي جمال.

كان الفنان رامي عياش، وصف عام 2021، بـ«سنة صعبة وأشعر بالفخر أني تعلمت منها الكثير»، حيث استعرض مؤخرًا عبر مقطع فيديو مصور، أبرز محطاته الفنية وإنجازاته للعام الماضي على عدة أصعدة، شملت الفن والتمثيل والعطاء والإنسانية والعائلة.

وبدأ «عياش» العام بنجاح مدوي في مسلسل «2020» من خلال مشهدين، وتصدر اسمه «تريند» المسلسل في شهر رمضان في عدد من البلدان، وتصدّر المسلسل قائمة المسلسلات الأكثر متابعة في شهر رمضان إخراج فيليب أسمر.

وعقد رامى عياش عددًا من المقابلات واللقاءات التليفزيونية تصدرت «التريند»، خاصة بعد نجاح كليب «دقي يا مزيكا»، بمشاركة عدد من النجوم منهم ليلى علوي ويسرا وجمال سليمان وأمينة خليل وباسل خياط ورايا أبي راشد وهيلدا خليفة.

وتحت شعار «الهدف دائمًا بناء الإنسان»، أطلق رامي عياش مؤسس جمعية «عيّاش الطفولة» مبادرة بعنوان «تحدي التعلّم» هدفها أن تتكفل الأسرة المشاركة في التحدي في تعليم طفل لبناني لمدة عام كامل بهدف تخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن بعض العائلات اللبنانية بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان.