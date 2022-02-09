«حياة كريمة» تنفذ مشروعات ضخمة بقرى محافظة قنا «فيديو»

تحولت مشروعات «حياة كريمة» بمحافظة قنا، إلى واقع ملموس في القرى التي تشملها المبادرة، بمرحلتها الثانية بالمحافظة، فمن الجنوب إلى الشمال، ما زال العمل مستمرًا لتحقيق أحلام الأهالي، التي تظهر جليًا إلى النور بمشروعات متكاملة في العديد من المجالات منها الصرف الصحي والغاز الطبيعي، وتبطين الترع وإعادة تأهيل المنازل ورصف الطرق ومشروعات المياه والكهرباء.

استعرضت قناة «extra news»، آخر تطورات مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة قنا، إذ ذكرت أن واقع جديد فرضته مبادرة «حياة كريمة» بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا عقب الإنتهاء من تنفيذ كافة المشروعات الخدمية بالقرية لتصبح أولي القري التي تدخل عصر التحول الرقمي في مصر بعدما أصبح كل تعاملات القري تتم الكترونيا عبر مجمع الخدمات الحكومية.

وذكر أحد المسؤولين عن مشروع «حياة كريمة»، خلال التقرير، أن مجمع الخدمات، يُعد المشروع الأول الذي تم افتتاحه رئاسيًا على مستوي الجمهورية، وهذا مشروع رائد يجمع كل الخدمات الخاصة بـ7 جهات في مقر واحد، وهذا اتجاه جديد لتيسير على الناس، مضيفًا: «أمامنا مجمع الخدمات ويحوي على مركز تكنولوجي علي أعلي مستوي متواصل مع العاصمة الإدارية الجديدة عن طريق شبكة الإنترنت».

مجمع الخدمات الحكومية بالمراشدة يتضمن مركز تكنولوجيا

وتابع: «بفضل مشروعات المبادرة، لدينا أحوال مدنية، عندنا شهر عقاري، مكتب تموين، مكتب تضامن اجتماعي، ووحدة محلية على أعلى مستوى»، إذ أن مجمع الخدمات الحكومية بالمراشدة يتضمن مركز تكنولوجيا تتجمع به كافة الخدمات مجهزا بأنظمة حديثه لتلبية طلبات المواطنين فضلا عن مجمع الخدمات الزراعية الذي يستهدف تحقيق احتياجات المزارع المادية والتوعوية أضافة لتوفير منتجات الالبان بمختلف أنواعها لأهالي القرية.

وذكر أن مركز البحوث الزراعية يضمن وحدة زراعية لأهل المراشدة، مركز تجميع ألبان مجهز على أعلى مستوي، ومجهز بأحدث الأجهزة، مركز زراعي لمساعدة المزارع وفية وحدة بطاريه عشان تخدم، مركز تجميع الألبان وحاليا توجد ابقار للمزارعين بالتقسيط مدرة للبن، وجرى منح المزارعين وصغار المزارعين كمان فالمزارع الصغير لو لا يملك قوت يومه ممكن يأخذ بقرة بالتقسيط ويورد اللبن لمركز تجميع الألبان بالمراشدة.

أحد المواطنين يشيد بمشروعات «حياة كريمة».. ويشكر السيسي

قال أحد المواطنين: «بالنسبة لموضوع حياه كريمة ومبادرة رئيسية لحياه كريمة هذه انقذت البلاد وأنقذت العباد وربنا يبارك في صاحب المبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولا هذا الرجل بعظمته وخبرته ورؤيته ومحبته لأهلة وناسه وشعبه يمكن المبادرة ده مكنتش حصلت، كون المبادرة ده تحصل في بلادنا، وفي قرانا ده قدمتنا 100 سنة، مشروعات التي تتم في قري مصر ده كانت ممكن تأخذ زمن يساوي 100سنة».

«المراشدة» أصبحت ضمن قرى الجمهورية الجديدة بفضل «حياة كريمة»

وعلى مسافة قريبة من مجمع الخدمات، تقع المكتبة الثقافية التي تأتي ضمن الاستراتيجية المتكاملة للمبادرة الرئيسية حياة كريمة، بإنشاء المكتبات الثقافية لنشر الوعي والمعرفة في مختلف قرى محافظة مصر، ليتحقق بذلك حلم أبناء المراشدة في أن تصبح قريتهم ضمن قرى الجمهورية الجديدة.