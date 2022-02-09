خطة عمل «حياة كريمة» بالغربية بعد إضافة 4 مراكز جديدة للمبادرة

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على أن انضمام أربع مراكز جديدة إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل محافظة الغربية، يتطلب بذل المزيد من الجهد واختيار فرق عمل متخصصة من أجل تنفيذ كل المشروعات المقترحة على الوجه الأمثل، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية، والذي عقد صباح اليوم بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة.

سرعة تشكيل لجان التنمية المتكاملة

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ آليات تنظيم العمل بالمبادرة خاصة بعد إضافة 4 مراكز أخرى «كفر الزيات، بسيون، قطور والمحلة» إلى جانب مركز زفتى، حيث وجه المحافظ بسرعة تشكيل لجان التنمية المتكاملة داخل كل وحدة محلية قروية بالمراكز الجديدة برئاسة السيد رئيس الوحدة المحلية وعضوية «مدير وحدة التضامن الاجتماعي وممثلين للجمعيات الأهلية والكوادر الشبابية والنسائية بنطاق الوحدة المحلية من غير العاملين بالوحدة المحلية للقرية» يتم اختيارهم على النحو التالي 3 من ممثلي الجمعيات الأهلية، 2 شباب دون الـ 35 عاما، 2 من قيادات الرأي النسوية و2 من القيادات الطبيعية بكل قرية.

تشكيل لجنة بكل مركز من المراكز الأربعة

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة بكل مركز من المراكز الأربعة برئاسة رئيس المركز وعضوية نواب مجلسي النواب والشيوخ بنطاق المركز، وممثل لكل فئة من الفئات الممثلة في لجان القرى من كل وحدة محلية قروية، إلى جانب تخصيص منسق بكل مديرية من مديريات الخدمات والشركات يكون مسئول عن التواصل مع أعضاء اللجنة العليا.