محافظ الغربية: نسبة إنجاز مشروعات «حياة كريمة» في زفتى تجاوزت 90%

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، مشروعات قطاعي التربية والتعليم والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مركز زفتى، للوقوف على نسب الإنجاز بها والتي تخطت 90%، وذلك بحضور نجوى العشيري، السكرتير المساعد، المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس أحمد حلمي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، مجاهد الدرف، نائب رئيس مركز ومدينة زفتى.

نسب الإنجاز في مدرسة الشهيد طلبة السايح

بدأت الجولة بتفقد المحافظ لأعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد طلبة السايح للتعليم الأساسي في قرية كفر الدغايدة بتكلفة مليون جنيه، والتي وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 95%، وأعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد الجمل الابتدائية بنهطاي بتكلفة 1.2 مليون جنيه، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 95%، إضافة إلى أعمال رفع كفاءة مدرسة نهطاي الجديدة بتكلفة 1.5 مليون جنيه.

توسعة مدرسة محمد عمادالدين بـ2.4 مليون جنيه

وشملت الجولة كذلك، أعمال التوسعات في مدرسة محمد عمادالدين سليمان للتعليم الأساسي بكفر السحيمية بتكلفة 2.4 مليون جنيه، وشدد المحافظ على استلام المدارس بنهاية الشهر الحالي.

واستكمل محافظ الغربية جولته، بتفقد أعمال بناء محطة الصرف الصحي بكفر شاهين والتي تبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه، وأعمال تشييد محطة الصرف الصحي بكفر السنادية بإجمالي تكلفة 30 مليون جنيه، وأعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية ميت النور بتكلفة 30 مليون جنيه.

وعلى هامش الجولة، تفقد رحمي استمرار عملية الإنشاء والتعمير ببعض مشروعات المبادرة الأخرى بقرية نهطاي، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية الذي وصلت نسبة الإنجاز به إلى 95%، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية والذي تبلغ نسبة تنفيذه 90%، وأعمال تبطين ترعة القائم بتكلفة 3.3 مليون جنيه.

يذكر أنّ المشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، مشروع القرن الذي دشّنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 727 مشروعا داخل 54 قرية و88 تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه.