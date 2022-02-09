الكشف على 2500 حالة في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بالإسماعيلية

نفذت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية قافلة طبية شاملة بقرية أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، حيث تم الكشف علي أكثر من 2500 مواطن من أبناء القرية والقرى المجاورة علي مدار اليومين الماضيين.

ونفذت المديرية قافلة طبية بإشراف الدكتور علي حطب وكيل وزارة صحة بمحافظة الإسماعيلية، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

حطب: 12 تخصصا في القافلة

وقال الدكتور علي حطب، إن القافلة ضمت 12 تخصصا طبيا ومعملا للطفيليات وآخر للدم، وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا تم توزيعها مجاناً علي المواطنين.

وقالت الدكتورة بثينة بركات مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسماعيلية، إنه تم الكشف على 2500 مواطن بقرية ابو سلطان، للنهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.

وأشارت إلي ان القافلة تضمنت تقديم التطعيم بلقاح كورونا وعيادة ضغط وسكر، ضمن المبادرات الرئاسية للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاج بالمجان للمرضى منهم، وتحويل الحالات التى تستدعى إلى المستشفيات الحكومية.

التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل

وقال الدكتور علي حطب، إن القافلة تضمنت ندوات تثقيف صحي للتوعية بأهمية لقاح كورونا، وأهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأشار «حطب»، إلى أن القافلة تستهدف توفير القدر الأكبر من الخدمة الطبية للقطاعات الريفية والقرى، والوصول إلى المناطق المحرومة القافلة، مضيفا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى.