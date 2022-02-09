وقف برنامج الحياة أحلى.. والقناة تتخذ إجراءات قانونية ضد مذيعيه

قررت قناة الحدث اليوم، وقف برنامج الحياة أحلى، بشكلٍ عاجل، بعدما أثار جدلًا واسعًا، طوال الساعات القليلة الماضية، إثر فبركة مداخلة هاتفية في أولى حلقات البرنامج، وانتحال شخصية الدكتور مجدي يعقوب.

برنامج الحياة أحلى يتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل وقف برنامج الحياة أحلى، مقطع فيديو لمُقدمي البرنامج شريف عادل ونوران محمود، خلال استقبالهما مداخلة هاتفية على اعتبار صاحبها الدكتور مجدي يعقوب، إذ جرى استقباله بحفاوة شديدة، مع توجيه الشكر له، لمُساعدته الفقراء.

إحالة المُعدين والمخرج للتحقيق

أكدت الحدث اليوم، في ضوء وقف برنامج الحياة أحلى، «منع ظهور شريف عادل ونوران محمود السيد على شاشة الحدث اليوم نهائيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما لإضرارهما بالمهنية الإعلامية للقناة، وذلك بجانب إحالة المُعدين والمخرج للتحقيق».

مُقدما برنامج الحياة أحلى خالفا الأكواد الإعلامية

وترى قناة الحدث اليوم، أنّ مُقدمي برنامج الحياة أحلى، عملا على خرق المهنية الإعلامية ومخالفة الأكواد الإعلامية، بإذاعة مداخلة لأحد الأشخاص، منتحلًا صفة الدكتور مجدي يعقوب على غير الحقيقة.

رانيا محمود ياسين: إحنا وصلنا لقمة العبث

وكان عدد كبير من المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد أعربوا عن استيائهم الشديد من فبركة مكالمة هاتفية عبر قناة تليفزيونية للدكتور مجدي يعقوب.

وقالت الفنانة والمذيعة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «هي وصلت اننا نفبرك مكالمة لسير مجدي يعقوب.. الحقيقة إحنا وصلنا لقمة العبث.. وصلنا لقمة الانحراف يا أبلة بصوت محمد هنيدي».

وأضافت رانيا محمود ياسين، قائلة: «طول ما فيه بعض البرامج المباعة ويشتروا وقت بفلوسهم علشان يقدموا إعلام هزيل هيفضل العبث ده لازم يبقي فيه ضوابط للبرامج المباعة على الشاشات».