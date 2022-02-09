لطيفة عن قصيدة حلم: «بحب الأعمال الصعبة».. فيديو

أعربت الفنانة التونسية لطيفة، عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور تجاه قصيدة «حلم»، التي طرحتها مساء أمس على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تدني المستوى الفني ‏وانحدار الموسيقى

وقالت لطيفة التونسية في بيان لها: «أهوى تقديم الأعمال الصعبة والقصائد؛ فهي الملاذ المنجي من تدني المستوى الفني ‏وانحدار الموسيقى الذي انتشر مؤخرًا، ولذلك أقوم كل فترة باختيار قصيدة باللغة العربية ‏الفصحى لغنائها لإشباع الجمهور من الفن الراقي».‏

وأوضحت لطيفة التونسية أنّ «قصيدة حلم، هي حكاية بها قصة ومناجاة، لأن الشاعر كتبها لحبيبته في دار ‏الخلود، وهو يناجي طيفها بحلم اللقاء وعودة مستحيلة إلى الحياة»، متابعة أنّ «الموسيقار طلال دائما يبحث ‏عن تقديم أعمال مميزة ومختلفة وبها إبداع، وهو ما جعله ينبش خلف أعمال الشاعر الراحل ‏حسين السيد ليجد هذه القصيدة المكتوبة باللغة العربية الفصحى».

وتابعت: «منذ طفولتي وأنا تلميذة في مدرسة كبار وعظماء الموسيقى الشرقية، ‏وأحفظ قصائد أحمد شوقي والسنباطي والقصبجي وأبو العلا محمد، وتمنيت أن أغني كلماتهم، ‏واليوم تحقق حلمي بغناء قصيدة للشاعر الكبير حسين السيد».‏

قصيدة حلم، تُعد آخر أعمال الشاعر الراحل ‏حسين السيد، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع يحيي الموجي، وتم تسجيلها باستوديو مسك، ‏تحت إشراف خالد أبو منذر، وأخرج الفيديو كليب المخرج اللبناني وليد ناصيف.‏

كلمات قصيدة حلم

ويقول مطلع القصيدة: ‏

أقبل الليل فحيّاه المساء

شاحب الأضواء مسدولَ الضياء

واستوى شبحٌ على عرش الفضاء

يُعلِم الدنيا بأن الليل جاء

ومضى يوم وولّى

وانقضى عمرٌ من الزمنِ

وهفا قلبي وحنّ ودعا روحي الى الشجنِ

فتراءى لي على الأفقِ البعيد

طائراً ينساب من دنيا الخلود

إنها روح حبيبي

هزّها شدو نحيبي

يا خاطري طِر نحوها

واذكر لها أني وحيد

فلعلها تحنو على قلبي

فيحيا من جديد