الطقس في الإسكندرية غدا الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة على المحافظة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر مساء اليوم، توقعاتها عن حالة الطقس في الإسكندرية غدا الخميس الموافق 10 فبراير ودرجات الحرارة، إذ يسود غدا طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، لافتة إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 : 40% تقريبا، بالإضافة لوجود نشاط رياح على فترات متقطعة من اليوم.

الطقس في الإسكندرية غدا

وأوضح خبراء الأرصاد أن حالة الطقس في الإسكندرية ستشهد غدا انخفاضا في درجات الحرارة عن معدلات اليومين السابقين، حيث ستكون العظمى 17 والصغرى 11 درجة مئوية، بالإضافة لوجود أجواء غائمة جزئيا على المحافظة الشمالية وأن اتجاه الرياح سيكون شمالية غربية وسرعتها تصل لـ21 عقدة.

درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية غدا

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، وفق بيان خبراء الأرصاد الجوية:

القاهرة 16 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 16 10

شبين الكوم 16 10

دمنهور 16 10

بلطيم 16 10

مطروح 16 11

السلوم 15 10

سيوة 17 10

بورسعيد 17 11

دمياط 16 11

الزقازيق 16 10

المنصورة 16 10

الإسماعيلية 17 10

السويس 17 10

العريش 16 10

رفح 15 10

رأس سدر 16 10

نخل 1503

نويبع 16 15

طابا 16 13

كاترين 13 00

الطور 1810

شرم الشيخ 1913

الغردقة 19 13

مرسى علم 20 12

الفيوم 16 09

بني سويف 1608

المنيا 1606

أسيوط 16 07

سوهاج 16 07

قنا 17 07

الأقصر 18 08

أسوان 19 08

إدفو 1908

أبو سمبل 1908

الوادي الجديد 18 06

شلاتين 25 13

أبو رماد 24 12

حلايب 23 14

رأس حدربة 23 14.