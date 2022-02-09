الطقس في الإسكندرية غدا الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة على المحافظة
كتب:
هبة وهدان
06:35 م | الأربعاء 09 فبراير 2022
حالة الطقس في مدينة الإسكندرية
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر مساء اليوم، توقعاتها عن حالة الطقس في الإسكندرية غدا الخميس الموافق 10 فبراير ودرجات الحرارة، إذ يسود غدا طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، لافتة إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 : 40% تقريبا، بالإضافة لوجود نشاط رياح على فترات متقطعة من اليوم.
الطقس في الإسكندرية غدا
وأوضح خبراء الأرصاد أن حالة الطقس في الإسكندرية ستشهد غدا انخفاضا في درجات الحرارة عن معدلات اليومين السابقين، حيث ستكون العظمى 17 والصغرى 11 درجة مئوية، بالإضافة لوجود أجواء غائمة جزئيا على المحافظة الشمالية وأن اتجاه الرياح سيكون شمالية غربية وسرعتها تصل لـ21 عقدة.
درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية غدا
وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، وفق بيان خبراء الأرصاد الجوية:
القاهرة 16 10
الإسكندرية 16 11
وادي النطرون 16 11
طنطا 16 10
شبين الكوم 16 10
دمنهور 16 10
بلطيم 16 10
مطروح 16 11
السلوم 15 10
سيوة 17 10
بورسعيد 17 11
دمياط 16 11
الزقازيق 16 10
المنصورة 16 10
الإسماعيلية 17 10
السويس 17 10
العريش 16 10
رفح 15 10
رأس سدر 16 10
نخل 1503
نويبع 16 15
طابا 16 13
كاترين 13 00
الطور 1810
شرم الشيخ 1913
الغردقة 19 13
مرسى علم 20 12
الفيوم 16 09
بني سويف 1608
المنيا 1606
أسيوط 16 07
سوهاج 16 07
قنا 17 07
الأقصر 18 08
أسوان 19 08
إدفو 1908
أبو سمبل 1908
الوادي الجديد 18 06
شلاتين 25 13
أبو رماد 24 12
حلايب 23 14
رأس حدربة 23 14.