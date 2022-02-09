بدء توافد المعزين على عزاء الدكتور سيد القمني

بدأت منذ قليل، مراسم عزاء المفكر الراحل الدكتور سيد القمني، الذي رحل الأحد الماضي، عن عمر ناهز 75 عاما، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وعبرت ابنتي الراحل سلوى وإيزيس عن بالغ حزنهما لرحيله، خاصة بعد إحضار أحد المعزين لبورتريه زيتي للدكتور سيد القمني، ودخلت الابنتان في نوبة بكاء متواصلة.

وعلى الجانب الآخر، سببت وفاة سيد القمني، حالة من الصدمة لأسرته وأبنائه، حسب تصريحات سابقة لابنته إيزيس لـ«الوطن»، التي أعربت عن رغبة الأسرة في عدم إعلان مكان وموعد دفن جثمان الراحل، إيثارا للسلامة «عايزة بابا يدفن في سلام».

آخر ظهور للكاتب سيد القمني

وحول آخر ظهور للكاتب سيد القمني -الذي ظهوره نادر في الإعلام- إلا أنه منذ بضعة أشهر، أعلن سرقة بيته الكائن في مدينة 6 أكتوبر، وظهر القمني في حلقة مسجلة له، أمس، مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج «مختلف عليه».

وقالت إيزيس سيد القمني، أن هذه الحلقة سجلها والدها الراحل مع الإعلامي إبراهيم عيسى، قبل عدة أيام، والتي تصادف إذاعتها عبر برنامج «مختلف عليه» على قناة الحرة، مساء اليوم الذي توفى فيه.

أسباب الوفاة

وعن أسباب الوفاة، قالت: «توفى والدي في البيت على الكنبة وكان تعبان من امبارح بالليل، وكانت معه شقيقتي، وكان المفروض تنقله للمستشفى، لكنها اكتفت بحجز معاد لعمل أشعة، وغالبا توفي بأزمة قلبية أو جلطة في القلب.