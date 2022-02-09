«التموين»: نستهدف زيادة المحلات المشاركة في «الأوكازيون» لـ3500

قال أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين، إن عدد المحال التجارية المشاركة في «الأوكازيون» الشتوي حتى الآن وصل إلى 1807 محلات، لافتًا إلى أن هدف الإدارة الوصول لعدد 3500 محل.

أبوالفضل: من مصلحة التاجر التخلص من الملابس الموجودة لديه

وأضاف «أبوالفضل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن «الأوكازيون» ثقافة إنجليزية تعني التخلص من الرواكد، ومن مصلحة التاجر التخلص من الملابس الموجودة لديه حتى يتمكن من إضافة منتجات أخرى في الموسم الصيفي، كما أن هذا يساعد على سرعة دوران رأس مال التاجر.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين، أن المستهلك يستفيد أيضًا من «الأوكازيونات» من خلال شراء المنتجات التي يحتاجها بأسعار أقل من الأسعار المعروضه به خلال الموسم الشتوى الجاري، ويستطيع شراء كميات أكبر ومتنوعة وبجودة عالية، مضيفًا أن الإدارة تضع عددًا من الشروط للاشتراك في «الأوكازيون» ولكن ليس لها دخل في تحديد نسب التخفيضات التي يضعها التجار بمحلاتهم التجارية.

وأكد أنه في حالة وجود مخالفات من التجار يمكن للمواطنين الاتصال على الخطوط الساخنة التابعة للوزارة والخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، وبوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء، وبعد تقديم الشكوى ترسل الوزارة الأشخاص المعنيين لضبط تلك المخالفات وحل الشكاوى، معقبًا: «فيه حملات مكثفة على مدار اليوم لحل مشاكل المواطنين».