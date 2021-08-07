شواطئ مطروح كاملة العدد وإقبال كبير على أوكازيون الصيف

أشاد أنور رحيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح، اليوم السبت، بالأوكازيون الصيفي، الذى تشارك فيه محافظة مطروح من خلال تجار المحلات في سوق ليبيا والمناطق التجارية في مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي.

وقال رئيس الغرفة التجارية إن شواطئ محافظة مطروح كاملة العدد خلال هذه الأيام، وتمتلىء بالمصطافين من جميع مدن ومحافظات مصر، بالإضافة إلى وجود سياح من دول كازاخستان وأوزبكستان، تستقبلهم مطروح أسبوعياً عبر الطائرات «الشارتر»، من خلال مطار مطروح الدولي، وهي انتعاشه كبيرة لمحافظة مطروح، مما ينعكس على السوق التجاري ونشاطه المستمر خلال موسم الصيف.

الأوكازيون ينشط حركة التجارة في مصيف مطروح

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح أن مصيف مطروح يعتبر فرصة لحصول المصطافين على متطلباتهم الخاصة بالصيف والمدارس، والتي تتاح بأسعار مناسبة، كما أنها فرصة لجميع التجار وأصحاب المصانع لتصريف المنتجات الراكدة لديهم خلال فترة الحظر الماضية، وبالتالي سيعمل الأوكازيون على تنشيط حركة التجارة الداخلية بمحافظة مطروح.

الغرفة التجارية تتابع الأوكازيون الصيفي بمرسى مطروح

وصرح «رحيم» بأن غرفة العمليات الخاصة بالغرفة التجارية بمطروح تتابع الأوكازيون الصيفي منذ بدايته مطلع شهر أغسطس الجاري، كما قامت الغرفة بالتنسيق مع المعارض المؤقتة للاشتراك في الأوكازيون، مما ينشط الحركة التجارية ويسهم في رفع المستوى الاقتصادي والتجاري في محافظة مطروح.

جدير بالذكر أنه جرى تحديد موعد الأوكازيون الصيفي 2021 في مصر ليبدأ في 2 أغسطس ولمدة شهر، حتى أول شهر سبتمبر المقبل، وتُعد مدينة مرسي مطروح فرصة لرواج الأوكازيون خلال فترة المصيف.