مدبولي يتابع موقف تنفيذ مشروع «سكن كريم» ضمن مبادرة «حياة كريمة»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع «سكن كريم» ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والمهندس لؤي أنس الاستشاري الهندسي لمبادرة «سكن كريم».

مدبولي: تكامل جهود الدولة والمجتمع المدني ضمانة رئيسية لتحقيق متطلبات المواطنين

وأكد رئيس الوزراء، أهمية الجهود التي تبذل بالمشاركة بين الدولة والمجتمع المدني، لتنفيذ مشروع «سكن كريم»، الذي يستهدف تحسين حياة المواطنين في القرى المستهدفة، لافتأً إلى أن تكامل تلك الجهود ضمانة رئيسية لنجاح خطط التنمية وتحقيق متطلبات المواطنين.

من جانبها، أشارت وزيرة التضامن، إلى أنه جرى عقد اجتماع مع الجمعيات الأهلية المركزية، التي شاركت في المرحلة التمهيدية للمبادرة، وكان لها أعمال جيدة، وأكد القائمون عليها قدرتهم على تنفيذ نحو 30 ألف وحدة خلال العام الحالي 2022، ويجري حالياً الاجتماع مع الجمعيات على مستوى المحافظات، وأكدت الوزيرة أنه يجري التنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير الذي من المقرر أن يتولى تنفيذ عدد كبير من الوحدات.

التضامن: الجمعيات الأهلية ستنفذ 30 ألف وحدة «سكن كريم» خلال 2022

وأوضحت أن اجتماعها الذي ضم 30 جمعية أهلية شريكة، تطرق لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة للمجتمعات المحلية، في قرى حياة كريمة، مع استهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية، لافتة إلى أن عمليات البناء المكثفة التي تجرى من خلال برنامج «حياة كريمة»، تتيح فرص عمل كثيرة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي للأمام.

تأثيث الوحدات بديلة المناطق العشوائية في مشروع الخيالة

كما أشارت الوزيرة خلال الاجتماع، إلى أنه يجري حالياً تأثيث الوحدات بديلة المناطق العشوائية في مشروع الخيالة، بمحافظة القاهرة، كما يجري استكمال تأثيث باقي المشروعات بالمحافظة تباعاً.

وعرض المهندس لؤي أنس الاستشاري الهندسي لمبادرة «سكن كريم»، تقريراً تناول ما جرى إنجازه من تدخلات بواسطة الجمعيات الخيرية في مشروع «سكن كريم»، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، خلال العام 2021/2020 ، موضحاً أن تلك التدخلات استفاد منها 18.127 ألف منزل، في 143 قرية، بما يشمل تنفيذ 1818 وصلة مياه، و603 وصلات صرف صحي، وتركيب سقف لنحو 7622 منزلاً، ورفع كفاءة نحو 7 آلاف منزل.

كما تطرق لاستعراض الأعمال المستهدفة خلال المشروع حالياً، وعرض بعض نماذج أعمال تنفيذ «سكن كريم» للجمعيات الأهلية، وكذلك النماذج المقترحة لتنفيذ منازل المشروع، ضمن هذه المرحلة.