الزراعة: اعتماد 12 منشأة تصدير أسماك إلى روسيا فرصة لزيادة العوائد

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن القيادة السياسية المصرية حاليًا تبذل جهودًا جبارة لزيادة القدرة الإنتاجية في مختلف المجالات، وبالنسبة للوزارة فإنها تسعى للتوسع أفقيًا في الرقعة الزراعية من خلال زراعة واستصلاح أراض زراعية جديدة، والتوسع في الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وتحسين الكفاءة الإنتاجية للأرض المنزرعة للوصول لأقصى استفادة ممكنة منها.

القرش: التوسع في التصدير يزيد من عوائد المزارعين

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على قناة «DMC» الفضائية، أن اعتماد 12 منشأة مصرية جديدة لتصدير الأسماك إلى روسيا جاء انعكاسًا لما تسعى له الوزارة من جهود لتحسين الفرص التسويقية، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية، ويزيد من عوائد المزارعين والعاملين بالقطاع.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة: «قطاع الزراعة يمثل خُمس الصادرات السلعية المصرية، وله أهمية كبرى وحجم الاستثمارات فيه كبير، يعزز من فرص التصدير خارجيًا، ولدينا مواصفات قياسية مصرية، ونلتزم بمعايير الجودة المصرية المتوافقه مع المعايير العالمية، وتلتزم الوزارة بمعايير الجودة ومعايير الأمان والحفاظ على جودة المنتج».

المنتجات المصرية تصل لكل قارات العالم

وأوضح أن «المنتجات الزراعية المصرية أصبحت تصل لكل قارات العالم، وهناك استدامه وحرص في تنويع الصادرات الزراعية المصرية، وبالتالي فإن هذا الاعتماد يعطي فرصة كبرى للإنتاج السمكي للتصدير إلى دول الاتحاد الأوراسي، وسبق وكان لنا الريادة في الكثير من الحاصلات الزراعية كالموالح والفراولة والعنب والبطاطس».

وأكد أن الوزارة باتت تهتم وبشدة بمراقبة الجودة عبر معامل الوزارة التي حصلت جميعها على أعلى الشهادات الدولية لمراقبة المنتجات، معقبة: «أصبحت معاملنا مرجعية للعديد من الجهات الدولية التي لها صفة وأهمية كبرى على مستوى العالم، ما يعكس الجهود المضنيه التي تبذلها الدولة في هذا القطاع».