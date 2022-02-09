مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية: الصيام في شهر رجب مباح ومستحب

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يقول: «ما حكمُ الصِّيَامِ في شهرِ رجب؟» مؤكدًا أنه مباح بل ومستحب.

حكم الصيام في شهر رجب

وقال المركز في رده على سؤال حكم الصيام في شهر رجب: الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه، وبعد؛ فإن شهر رجب من أشهر الله الحُرم التي يحسن بالمسلم فيها أن يكثر من الأعمال الصالحة؛ لما للعمل الصالح فيها من الثواب الجزيل.

الصوم في الأشهر الحرم

وواصل مركز الأزهر للفتوى: وورد في سنن أبي داود بسنده عن أبي مجيبة الباهلية أو عمها رضي الله عنه مرفوعًا: «صُم من الحُرُمِ واترك»، وفي سنن النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله ما أراك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان! قال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان».

وقال الإمام الشوكاني: «ظاهر قوله في حديث أسامة.. أنه يستحب صوم رجب؛ لأن الظاهر أن المراد أنهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رمضانًا ورجبًا به».

واختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إجابته على سؤال عن حكم الصيام في شهر رجب بقوله: وعليه، فالصوم في شهر رجب مُباح، بل هو مُستحب، وليس هناك ما يمنع من إيقاع العبادة -أيِّ عبادة- في أي وقت من العام إلا ما نص الشرع الشريف على منعه وفق الضوابط والأحكام الفقهية المُستقرة، والله تعالى أعلى وأعلم. وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.