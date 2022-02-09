فاروق فلوكس في عيون نجوم الفن: «جدع ودمه خفيف وبيعالج صحابه»

يقام حاليا حفل تكريم الفنان فاروق فلوكس، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، وعدد من قيادات المسرح المصري؛ ومن بينهم إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، والمخرج خالد جلال.

فيلم تسجيلي عن فاروق فلوكس

وبدأ التكريم بعرض فيلم تسجيلي عن الفنان فاروق فلوكس، يستعرض سيرته الذاتية؛ بداية من فترة الدراسة ثم الشباب وتطوعه في الجيش المصري وقت الحرب، وانتهاء برحلته في عالم الفن.

كما شهد الفيلم عدة شهادات عن فارق فلوكس؛ أبرزها شهادة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي قال إنه يعرف فاروق فلوكس عندما كان يعمل في مسرح الشركات وكان يعرفه فنيا من رائعة سيدتي الجميلة، متابعا: «دائما بقابله في منزل الفنان سمير خفاجي، وهو من أكثر الشخصيات الجدعة».

سمير العصفوري: فاروق فلوكس يمتلك خفة دم كبيرة

َوفي رسالة صوتية للمخرج سمير العصفوري بالفيلم، قال إنّ فاروق فلوكس، يمتلك خفة دم كبيرة وأن عمله كمهندس ساعده في الفن، وكان دائما معه علبة كبيرة يوجد بها الكثير من الأدوية يستخدمها في علاج أصدقائه.

َواستعاد الفنان عمرو عبد العزيز، ذكرياته مع فلوكس، وخاصة ذكريات العمل معه في مسلسل «باب الخلق» مع الفنان محمود عبد العزيز، وقال إنه يعتبره بمثابة أب له.

وأدلت الفنانة نشوى مصطفى، بشهادتها في الفنان فاروق فلوكس، وقالت إنه من العلامات الكبيرة في الفن، وتمنت له الكثير من الأعمال الفنية.

وقال محمود حميدة، إنّ الفنان فاروق فلوكس، من الممثلين الذين لم يسعدني الحظ في تقديم عمل مشترك معهم، وأعتبر نفسي واحدا من جمهوره، فهو ممثل عظيم ولديه قدرة كبيرة على التغيير دون عناء وذلك على هامش تكريم فاروق فلوكس في المسرح القومي حاليًا.

عمر عبد العزيز: فاروق فلوكس من عظماء المسرح

أما المخرج عمر عبد العزيز، قال إن فاروق فلوكس واحد من الفنانين العظماء في المسرح، مشيرا إلى أنه قدم معه عدة أفلام ومسلسل يسمى «بين شطين وميه»، مؤكدا أن فلوكس مكسب للفن المصري والثقافة المصرية.

صابرين: فاروق فلوكس كتاب ماشي على الأرض

ومن جهتها، قالت صابرين: «فاروق فلوكس كتاب ماشي على الأرض، مثقف للغاية ويعرف الكثير في كل شيء، مكتبة كبيرة، ووحشنا وعاوزين نشوفه في أي عمل ولو صغير».