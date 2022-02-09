برلمانية: تعيين قبطي رئيسا للمحكمة الدستورية ترسيخ للجمهورية الجديدة

قالت مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعيين المستشار بولس فهمي، رئيسا للمحكمة الدستورية، بالنسبة لي خبرا سعيدا، شعرت وكأن اليوم «يوم عيد»، «هو يوم عيد أضيف للمواطن المصري، ومفيش عندنا مزايدة أننا نتكلم عن قبطي أو غير قبطي، لكن بنرسخ الجمهورية الجديدة، وتفعيل المواطنة».

محروس: الجمهورية الجديدة رسخت معايير اختيار نزيهة وشفافة

أضافت «محروس»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الجمهورية الجديدة قد رسخت معايير اختيار نزيهة وشفافة وقوية تعتمد على الكفاءة والعمل والاجتهاد والرؤية نحو مستقبل جديد يحمله للجمهورية الجديدة.

وأوضحت أنه لأول مرة في تاريخ مصر، يترأس المحكمة الدستورية العليا مواطن قبطي، متمنيه للمستشار بولس فهمي التوفيق في مهمته كرئيس للمحكمة الدستورية، «ده كان بالنسبة لينا دور لابد أن نلفت النظر ليه، محتاجين ننور النور حوالينا، كل جديد ليكون بمثابة أمل لأجيال جاية، وأمل لكل مواطن أنه يشتغل من قبله، ويجتهد، ويتأكد أن الدولة شايفة ده».

الرئيس السيسي يرسخ لمبدأ المواطنة

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما يرسخ لمبدأ المواطنة، وأنه لا فارق بين أبناء الشعب المصري، ولا فارق بين مسلم ومسيحي، «الدولة مش بتميز شخص عن الثاني إلا بمعيار الكفاءة واللي يقدر يفيد بيه الدولة من خطوات البناء، أنت تقدر تعمل كل حاجة طالما كنت مواطن مصري تستحق وتكون قادر على صناعة الجديد».