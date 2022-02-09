وزيرة الثقافة تكرم فاروق فلوكس بالمسرح القومي

كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الفنان فاروق فلوكس، بحضور عدد من القيادات المسرحية، بالمسرح القومي بالعتبة، وبدأ التكريم بفيلم تسجيلي عن فلوكس، ضم شهادات لعدد من الفنانين من أصدقائه، مثل محمود حميدة، صابرين، أشرف زكي، وغيرهم.

وتلى الفيلم عرض موسيقي وغنائي قدمته الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والفنون الشعبية، قدمت الفرقة الموسيقية موسيقى فيلم ناصر 56، كما قدمت عدد من الأغاني من بينها «اهو ده اللي صار، اه يا اسمراني اللون، خايف مرة أحب، أقوى من الزمان، يا أغلى اسم في الوجود، والخلود»، غناها أحمد عمر وهند مصطفى وأنغام محمود.

وزيرة الثقافة: تكريم فاروق فلوكس عرفانا بتاريخه

وألقى ياسر صادق وخالد جلال كلمتهما، وبعدها تحدثت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وقالت بكلمتها: «الحقيقة الليلة حلوة واسمحولي أشكر كل القائمين على الفيلم التسجيلي والاوركسترا، بقيادة المايسترو تامر غنيم، اليوم نجتمع لتكريم فاروق فلوكس، الذي أثرى الحياة الثقافية بالعديد من الأعمال، وان تكريم فاروق فلوكس يعد عرفانا، ونتمنى له طولة العمر».

وقال فاروق فلوكس في كلمته: «أنا معنديش كلام محضره، من 65 سنة، مثلت أول مرة في حياتي تمثيلية صامته على خشبة المسرح القومي، وكنت لا أعلم شيء على المسرح، اكتشفني أبو بكر عزت، الذي كان مخرج للمسرحية، وفي نفس الوقت عرفت فؤاد المهندس، أستاذي الذي أدين له بالفضل، هو وعبد المنعم مدبولي، مشيت مشوار صعب، 65 سنة، وهناك برج عالي جدا بنيته، هذا البرج العالي الذي يساوي ناطحات السحاب، هو الجمهور الذي أحبني وجعلني أكرم».

ََووزعت إدارة المسرح القومي بالعتبة، كتيب شمل العديد من الشهادات لنجوم جيل فاروق فلوكس، منهم الفنان الراحل فؤاد المهندس، الذي قال عنه: «كنت اطمئن على أي عمل يعمل معي فيه فاروق فلوكس كمساعد مخرج»، وقال نور الشريف، الذي قال عن فاروق فلوكس: «لم أتصور زميل آخر غير فاروق فلوكس، يؤدي الدور في عائلة الحاج متولي وقد أبدع».

أما صلاح قابيل فقال: «تسبب في إعادة أكثر من مشهد لي، من تركيزي معه، وإعجابي بأسلوب الأداء في فيلم الراقصة والسياسي»، وعن الراحل سيد زيان فقال عنه: «كان رائعا كعادته ومجددا في مسرحية سيدتي الجميلة».

أعمال الفنان فاروق فلوكس

يذكر أن الفنان فاروق فلوكس، قدم مجموعة كبيرة من الأعمال بين السينما والدراما والمسرح، من أهمها فيلم «القاهرة في الليل»، «المحفظة معايا»، «عفوا أيها القانون»، «الراقصة والسياسي».

وفي المسرح، من أهم أعمال فلوكس، «سيدتي الجميلة»، «قصة الحي الغربي»، «زقاق المدق»، «خيل الحكومة»، «كحيون ربح المليون».

وفي الدراما قدم العديد من المسلسلات أهمها «عيلة الدوغري»، «ناس وناس»، «هي وغيرها»، «البراري والحامول»، «عائلة الحاج متولي»، «الدالي»، «ليالي الحلمية»، «الأب الروحي».