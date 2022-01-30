انتهاء استعدادات تأمين مباراة الأهلي والبنك في كأس رابطة الأندية

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والبنك الأهلي، التي تقام في الثانية ظهر اليوم الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

غرفة عمليات لتأمين المباراة

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية، غرفة عمليات لمتابعة المباراة وتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وكأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

18 ناديا في كأس الرابطة

يشارك في البطولة 18 ناديًا، جرى تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

ويقام الدور نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل، خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏