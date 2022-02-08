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محمود مسلم

بريد الوطن.. وداعاً حبيبى

كتب:

بريد الوطن
08:28 م | الثلاثاء 08 فبراير 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

زلزلت دمعى فى العيون تدفقاً

وسقيتنى مر الفراق معتقاً

....

يا أشرف الإخوان زدت محبة

وعلا اللسان مواجع وتشققاً

وتبعثرت لغة الكلام بدربك

وتجمد الدمع الثخين ترفقاً

رافقتنى زمناً توزع بسمة

فتغيث ملهوفاً إذا ما أغرقا

القلب بعدك يا حبيب توجع

ودماء قلبى لا تسيل تدفقاً

وتركت إنساً بات ينعى حظه

والبسمة الوضاءة عافت مشرقاً

وتسوخ منى فى الرمال وتنثنى

قدم لوصلك بالوداد تحرقاً

وعزائى أنك فى السماء منعم

تجزى على خيراً كثيراً أغدق

 

سامح لطف الله

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