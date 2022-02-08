بريد الوطن.. سلام على مصر وأهلها

فى شهر ديسمبر من كل عام، يتطلع أغلب الناس إلى العام المقبل بأمنيات وأحلام شخصية لم تتحقق لديهم بعد، لأسباب عدة، منها الاجتماعية، والمادية، والعلمية والعملية، والوظيفية، وما إلى ذلك من أسباب أخرى قد تكون أو كانت، أو ما زالت، عائقاً فى تحقيق تلك الأحلام، والأمنيات لديهم، ولكن العام الجديد، عند البعض ممن يتولون ويحملون على أكتافهم أعباءً وهموماً، وكذلك أحلام وأمنيات الوطن لهم وجهة نظر أخرى تجاه أمنيات العام المقبل.

فالمواطن يحمل أحلامه وأمنياته، والمسئول كل فى موقعه يحمل أحلام وأمنيات الوطن بأكمله، ولربما وجهة نظرنا قد تختلف كثيراً إن تحمّلنا جزءاً من مسئولية الوطن بكل همومه وأعبائه.

ولكن بما أن أحلامنا الشخصية جزء لا يتجزأ من أحلام وأمنيات الوطن، لأن استقراره وأمنه وسلامته، من كل سوء، هى السبيل الوحيد، لتحقيق أحلامنا الشخصية، فباستقرار الوطن يمكننا أن نعمل أو نجد لنا وظيفة، أو نتعلم، أو نتزوج، أو نرتقى بمكانتنا العملية والعلمية، أو نحقّق ما نشاء من أحلام وأمنيات.

سلاماً على مصر وأهلها من كل سوء، وسلاماً على دولنا العربية، ودول الجوار، التى ما زالت تعانى ويعانى أهلها عدم الاستقرار.

لذا دعوا كل أمانيكم، وأحلامكم، وطموحاتكم، ودعواتكم، للعام المقبل للوطن لمصرنا العزيزة، فباستقرارها وأمنها يمكنكم تحقيق كل شىء فيها.

ممدوح الشنهورى - عضو المنظمة المصرية والدولية لحقوق الإنسان

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