«جونو» يحسم المنافسة الشرسة في «الفرصة» ويفوز بـ100 ألف جنيه

استطاع مشروع «جونو» الذي ينفذه 140 طالبًا من طلاب جامعة القاهرة حسم المنافسة في الحلقة الخامسة من برنامج المسابقات «الفرصة في كلمة أخيرة»، ليحصل على 76.5 %، متفوقًا بذلك على مشروعي «AD BLOK»، و«بيوت».

منافسة شرسة بين 3 شركات

وشهدت الحلقة التي قدمتها الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON الفضائية، الأربعاء، منافسة شرسة بين الشركات الثلاث، وممثليهم الذين تباروا في عرض مشروعاتهم وأفكارهم أمام لجان التحكيم لكي يحصلوا على أعلى الدرجات، حيث قالت سها أحمد، إحدى المتسابقات في مشروع «جونو» المشروع، إنهم يحاولون حل مشكلة سوء التغذية الذي يعاني منه الأطفال من خلال توفير طعان صحي وآمن يستطيعون تناوله باستخدام منتجات زراعية آمنة مثل الجزر والبطاطا، بينما قال عبدالمجيد مجدي، صاحب مشروع AD-BLOK إن فكرته عبارة عن طوب من نوع جديد ينافس الطوب الأحمر والأسمنتي المستخدم في المباني، والتشطيب، أما المشروع الثالث كان تطبيق «boyot» وهو خاص بإدارة الايجارات الشهرية للوحدات السكنية للمصريين.

نتيجة الحلقة

وفي نهاية الحلقة أعلنت الإعلامية لميس الحديدي نتيجة التصويت في الجولتين الأولى والثانية، حيث حصل مشروع «جونو» على نسبة تصويت بلغت71.87، وحصل مشروع AD BLOK على نسبة تصويت بلغت 72.5%، وحصل مشروع «بيوت» على نسبة 58.12%، إلا أن بنك الطعام منح مشروع «جونو» نسبة 5% إضافية لتصبح النتيجة 76.5 %، ويحسم المنافسة ويحصل على جائزة قدرها 100 ألف جنيه.

يذكر أن برنامج «الفرصة» هو أكبر برنامج مسابقات للشركات الناشئة في المنطقة وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة ON الفضائية كل أربعاء، ويتنافس فيه 30 شركة للحصول على أفضل 5 مراكز.