تصنيع طوب من التوابل وغذاء للأطفال.. 3 مشاريع تتنافس في «الفرصة»

شهدت الحلقة الخامسة من برنامج المسابقات «الفرصة في كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON الفضائية، اليوم الأربعاء، منافسة قوية بين 3 شركات ناشئة وهي مشروع «جونو» الذي يعمل على توفير غذاء صحي وآمن ورخيص للأطفال، وشركة « AD BLOK » الذي يعمل في مجال البناء، ويصنع طوب من نوع جديد، والمشروع الثالث هو «بيوت» والذي يعمل في إدار العقارات.

مشروع طلبة جامعة القاهرة

وقدمت سها أحمد، إحدى المتسابقات في مشروع «جونو» المشروع، وقالت إنهم 140 طالبا وطالبة في جامعة القاهرة وأعمارهم لا تتجاوز 22 عامًا، ويحاولون حل مشكلة سوء التغذية الذي يعاني منه الأطفال من خلال توفير طعان صحي وآمن يستطيعون تناوله باستخدام منتجات زراعية آمنة مثل الجزر والبطاطا.

مشروع لتصنيع الطوب بمفهوم جديد

أما مشروع AD-BLOK فقال عبد المجيد مجدي، صاحب المشروع، إن فكرته عبارة عن طوب من نوع جديد ينافس الطوب الأحمر والأسمنتي المستخدم في المباني، والتشطيب، والطوب الذي ينتجه يساهم في الانتهاء من تشطيب المنشآت سريعًا، موضحًا أنه انتهى من تشطيب منزله في 15 يومًا فقط، وهذا يوفر أموالًا كثيرة للمستفيدين.

وأضاف «مجدي» أنهم في بداية المشروع واجهتهم مشكلة وهي استخدام الجبس، الأمر الذي اضطرهم لعلاجها باستخدام توابل الطعام، وبدأوا العمل بشكل يدوي في صب البلوكات، ولكنهم طوروا المشروع فيما بعد وصنعوا ماكينة مصرية بنسبة 100% لدعم منتج ad-blok وهو مفهوم جديد للبناء.

مشروع لإدارة العقارات

المشروع الثالث كان تطبيق «boyot» وهو خاص بإدارة الايجارات الشهرية للوحدات السكنية للمصريين، حيث قال محمود الصابونجي، أحد مؤسسي التطبيق إنه عاش تجربة جعلته يفكر في هذا المشروع، وهو أنه كان مسافر للخارج ولديه عقار ويواجه مشكلة في إدارته، ولذلك فكر في مشروع يتيح إدارة العقارات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.

يذكر أن برنامج «الفرصة» هو أكبر برنامج مسابقات للشركات الناشئة في المنطقة وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة ON الفضائية كل أربعاء، ويتنافس فيه 30 شركة للحصول على أفضل 5 مراكز.